Mit 149 statt der erlaubten 70 Kilometern pro Stunde fuhr ein Motorradfahrer am Dienstag durch die Darumer Straße in Osnabrück. Pech für ihn, dass die Polizei genau an diesem Tag Kontrollen auf der Strecke durchführte. Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa

Osnabrück. Trauriger Rekord bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Osnabrück: Am Dienstag erwischte die Polizei einen Motorradfahrer auf der Darumer Straße. In der 70er-Zone fuhr der Mann mit 149 Kilometern pro Stunde. Ihn erwartet nun ein hohes Bußgeld und ein mehrmonatiges Fahrverbot.