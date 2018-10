SPD muss Herausforderer des Landrats endlich nominieren

Hasbergen. Wenn die SPD mit einem eigenen Herausforderer des Landrats noch eine realistische Chance haben möchte, dann muss sie endlich einen Kandidaten benennen. Schließlich wollte SPD-Kreisparteichef Werner Lager bereits Anfang September einen eigenen Landratskandidaten nominieren. Ein Kommentar.

Landrat Michael Lübbersmann hingegen hat von der Parteibasis bei der CDU-Mitgliederversammlung am Dienstagabend einen klaren Auftrag bekommen, für die CDU in den Landratswahlkampf zu ziehen. Vor allem drei Punkte rechnen die Christdemokraten Lübbersmann hoch an: Die Wirtschaftskraft des Landkreises, eine Arbeitslosenquote von rund drei Prozent, die von manchen Arbeitsmarktexperten sogar als Vollbeschäftigung interpretiert wird und die 180-Grad-Wende von Müller, die zum Erhalt von 1200 Arbeitsplätzen in den Homann-Werken in Dissen und Bad Essen führte.

SPD muss sozialdemokratisches Profil schärfen

Die Sozialdemokraten werden es mit der Herausforderung daher schwer haben. Zunächst müssen sie ihren Kandidaten bekannt machen, dann müssen sie auch noch inhaltliche Akzente setzen. Obwohl die SPD im Kreistag mitregiert, konnte die Fraktion das sozialdemokratische Profil bislang in keiner Weise schärfen. Unmöglich ist das Unterfangen jedoch nicht, denn das Thema, mit dem sich die SPD von der CDU abheben könnte, liegt eigentlich auf der Hand. Bezahlbarer Wohnraum ist auch im Landkreis knapp, der Mangel an Sozialwohnungen groß. Wenn die SPD also wieder als Partei wahrgenommen werden möchte, die sich für die Schwachen in der Gesellschaft engagiert, dann sollten der Landratskandidat und die Kreistagsfraktion auch entsprechende politische Akzente setzen.