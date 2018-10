Karrierist und Chaotin: Helmut Thiele und Regina Neumann in „Love Letters“. Foto: Michael Gründel

ubk.Osnabrück. Wie sich zwei Lebenswege in Briefen ausdrücken können, will das Schauspieler-Paar Helmut Thiele und Regina Neumann mit dem Stück „Love Letters“ am 21. Oktober in der Lagerhalle zeigen.