Unzumutbare Hängepartie für Flüchtlinge

Osnabrück. Die Quotenregelung zum Familiennachzug für Flüchtlinge mit subsidiärem Schutzstatus ist Murks.

Erstens ist undurchsichtig, nach welchen Kriterien das Bundesverwaltungsamt die 1000 Ehepartner und Kinder auswählen will, die nach dem Willen der Großen Koalition in Berlin seit August monatlich zu ihren Angehörigen nach Deutschland kommen dürfen. Zweitens ist das Verfahren viel zu kompliziert und langwierig. Dass die Osnabrücker Ausländerbehörde seit dem 1. August 2018 gerade einmal einen einzigen Fall zur Prüfung vorliegen hat, spiegelt das wider.

Politisch ist das anscheinend so gewollt. Es ist gerade mal ein knappes Jahr her, dass nicht zuletzt die hysterische Debatte um den Familiennachzug nach der Bundestagswahl die Jamaika-Sondierungen in Berlin platzen ließ. Aus dem Blick gerät stets, was dieses politische Hin und Her für die Einzelnen bedeutet.

Was ist mit dem syrischen Familienvater, der seit drei Jahren in Angst um seine Frau und Kinder in Deutschland lebt? Erst war der Nachzug für zwei Jahre ausgesetzt, dann sollte die Quotenlösung kommen – und jetzt funktioniert die noch nicht einmal. Diese Hängepartie ist nicht zumutbar.