Osnabrück. Das Warten nimmt kein Ende: Mehr als zwei Jahre war der Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutz ausgesetzt. Seit dem 1. August gilt eine Quotenregelung, doch das Verfahren ist kompliziert und langwierig. Gerade mal ein Fall liegt der Osnabrücker Ausländerbehörde bislang zur Prüfung vor.

Unter denen, die versuchen, ihre engsten Angehörigen zu sich zu holen, ist beispielsweise ein Familienvater aus Syrien, der sich an die Beratungsstelle der Osnabrücker Caritas gewandt hat, wie Beraterin Jennifer Seeliger berichtet. „Er ist seit drei Jahren hier und ging davon aus, seine Familie nach einem Jahr zu holen“, so Seeliger. Doch seit März 2016 war das für zwei Jahre erst einmal ausgeschlossen, da der Bund den Familiennachzug für subsidiär, also eingeschränkt Schutzberechtigte aussetzte. Subsidiärer Schutz wird Menschen gewährt, denen im Heimatland ernsthafter Schaden droht, die aber nicht als individuell verfolgt gelten – so ist es im Asylgesetz definiert. Die meisten Syrer erhalten diesen Status.

Seit dem 1. August 2018 dürfen monatlich 1000 Ehepartner und Kinder wieder ins Land kommen, darauf hatte sich die Große Koalition in Berlin geeinigt. Doch in den ersten zwei Monaten wurden gerade einmal 261 Visaerteilungen zugestimmt – für ganz Deutschland.

Ein Viertel der Osnabrücker Flüchtlinge kam über den Familiennachzug

Wie viele subsidiär Geschützte in Osnabrück derzeit versuchen, ihre engsten Angehörigen zu sich zu holen, dazu konnte die Stadt auf Anfrage keine Angaben machen. Aktuell leben in Osnabrück 3249 Flüchtlinge, 843 davon mit subsidiären Schutz. Fast ein Viertel der hier lebenden Flüchtlinge, nämlich 756, sind mittlerweile über den Familiennachzug in die Stadt gekommen, der für Geflüchtete mit vollem Schutz auf Basis der Genfer Flüchtlingskonvention zwar ebenfalls langwierig und kompliziert, aber durchgängig möglich war.

Der Osnabrücker Verein Exil berät zurzeit 60 subsidiär Schutzberechtigte aus Stadt, Landkreis und Umgebung, die jetzt wieder eine Chance auf Familiennachzug haben. 147 Angehörige seien betroffen, sagt Beraterin Annika Hesselmann. Die Caritas Osnabrück schätzt die Fälle in ihrer Familiennachzugsberatung für Stadt und Landkreis auf zwischen 80 und 100. Personell wird es eng. „Da wir ein hohes Klientenaufkommen haben und die Verfahren sehr undurchsichtig und langwierig sind, konzentrieren wir uns derzeit auf die Fälle, wo wir die Möglichkeiten einer erfolgreichen Familienzusammenführung sehen“, berichtet Maren Wilmes, Leiterin des Fachbereichs Migration bei der Caritas Osnabrück.

„Wer entscheidet, wann wer auf welche Listen kommt, ist für uns unklar“ Maren Wilmes, Bereichsleiterin Migration beim Caritasverband Osnabrück

Mitarbeiter beider Einrichtungen kritisieren das Verfahren. „Wer entscheidet, wann wer auf welche Listen kommt, ist für uns unklar“, so Wilmes. Der Flaschenhals sind die deutschen Botschaften in den Heimatländern, wo die Angehörigen ihre Anträge stellen müssen. Dafür brauchen sie erst einmal einen Termin. Bis Mitte September lagen laut Bund weit mehr als 40 000 Terminanfragen vor. „Aktuell wird Angehörigen ein Termin zugeteilt, wenn sie sich vor Mitte 2017 online für eine Terminbuchung registriert haben“, berichtet Exil-Beraterin Hesselmann. Kommt die Auslandsvertretung zu dem Schluss, dass die Voraussetzungen für den Familiennachzug vorliegen, dann erst wird der Antrag an die zuständigen Ausländerbehörde weitergeleitet.



Stadt Osnabrück prüft erst einen Fall

Ein Fall befinde sich in Osnabrück bislang zur Prüfung, sagte Stadtsprecher Gerhard Meyering. Geprüft werden müssen dann humanitäre Gründe, aber auch Integrationsaspekte. Da die 1000er-Quote weit entfernt ist, hat das Land Niedersachsen die Behörden vor wenigen Tagen allerdings angewiesen, auf die Prüfung der Integrations erst einmal zu verzichten.

Erst ganz am Ende entscheidet das Bundesverwaltungsamt. Dem Exilverein ist bislang eine Familie in Georgsmarienhütte bekannt, die schon wiedervereint ist.