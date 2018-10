Osnabrück. Der Osnabrücker Servicebetrieb (OSB) reinigt bald wieder die Fahrradabstellflächen am Altstadt- und Hauptbahnhof. Die Eigentümer der dort abgestellten Räder müssen ihre Drahtesel entfernen. Ansonsten entfernen Stadt und OSB sie.

Die Reinigung erfolge in den kommenden Wochen, teilte der OSB mit. „Natürlich reinigen wir nicht die ganze Fläche auf einmal, sondern wir gehen wie jedes Jahr Abschnitt für Abschnitt vor“, wird Uwe Neuber, der Verantwortliche für die Aktion beim OSB, in der Mitteilung zitiert. Jeweils montags werde ein Abschnitt gereinigt und, wenn nötig, neu gepflastert.

Start ist am kommenden Montag, 22 Oktober, am Altstadtbahnhof. Am Hauptbahnhof beginnen die Arbeiten am 29. Oktober. Weitere Abschnittsreinigungen erfolgen am 5., 12., 19. und 26 November sowie am 3. Dezember.

Fahrräder rechtzeitig umparken

Für die Reinigung und Nachbesserung der Abschnitte müssen die dort abgestellten Fahrräder weichen – entsprechende Schilder weisen die Besitzer und Eigentümer darauf hin. Die Räder können für die Zeit auf den anderen Abschnitten abstellen, ferner soll es eine Ausweichfläche geben.

Versäumen Radfahrer die Entfernung ihrer Räder, sammeln Stadt und OSB sie ein. Sie können nach Terminabsprache bei der Radstation oder der Lagerhalle „Am Limberg“ abgeholt werden. Nötig zur Abholung ist der Personalausweis sowie ein Besitznachweis – hierzu wird der passende Fahrradschlüssel akzeptiert.