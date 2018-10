Osnabrück. Im Felix-Nussbaum-Haus zeigen Potsdamer Studierende die Videos, die sie im Rahmen des Seminars „Site Specific Film“ angefertigt haben, in Form einer mehrschichtigen Videoinstallation.

Eine Projektion verwandelt die Wände im „Raum der Gegenwart“ in ein grünes Pflanzendickicht, dann wechselt die Szenerie und man sieht eine Schwimmerin aus der Unterwasserperspektive. Es entsteht eine ungewöhnliche Atmosphäre mn Felix-Nussbaum-Haus, das sich eigentlich durch seine kühle, bedrückende Stimmung auszeichnet. Genau das ist das Ziel, das Sabine Deutrich mit ihrem Video „Freischwimmerin“ verfolgt. „Ich will Leben in den Raum bringen, mit positiver Perspektive“, sagt die Studentin. Sie ist eine von 15 Studierenden des Studiengangs Montage an der Filmuniversität Babelsberg, die zurzeit in Osnabrück weilen. Anlässlich des Unabhängigen FilmFests 2018 installieren sie im Nussbaum-Haus mehrere Beamer, mit denen sie Videos in den „Raum der Gegenwart“ projizieren.

„Site Specific Film“ nennt sich das Seminar, das Professorin Marlis Roth seit mehreren Semestern an der Filmuniversität anbietet. Sie fordert ihre Studierenden auf, sich mit ungewöhnlichen Orten auseinanderzusetzen, deren Stimmung aufzunehmen, sich mit der Historie und der Funktion der Räume zu beschäftigen. „Wir waren unter anderem schon in einem leer stehenden Schloss in Frankreich, dem ehemaligen Firmensitz der Deutschen Bank in Frankfurt oder auch in einem Technoclub in Berlin“, erklärt Roth. Auf der Suche nach weiteren interessanten Locations wandte sie sich an Julia Scheck, die Leiterin des Osnabrücker Filmfests. „Wir wollen in Räume mit Publikum. Unter anderem stand das Felix-Nussbaum-Haus auf Julias Liste“, erinnert sich die Filmprofessorin. Als sie bei ihrem ersten Besuch in Osnabrück den „Raum der Gegenwart“ betrat, wusste sie sofort, dass sie hier mit ihren Studierenden arbeiten wollte.

„Der Künstler, dem das Haus gewidmet ist, Daniel Libeskind als Architekt, der politische und gesellschaftliche Kontext und die spezielle Atmosphäre, die hier herrscht, all das würde optimale Voraussetzungen bieten“, so Roth.

Im Juli besuchte ihre Gruppe das Museum, um Eindrücke und Fakten zu sammeln, zu fotografieren und zu filmen. Dann kehrten sie nach Potsdam zurück, sichteten das eigene Material, stellten neues her oder gingen auf die Suche nach „found footage“, also nicht selbst produziertem Filmmaterial, das zu dem jeweiligen Konzept passen könnte. So entstanden 18 Arbeiten inklusive der Videos von Marlis Roth und ihrem Kollegen Sirko Knüpfer, einem Dozenten an der Filmuniversität. Gemeinsam konzipierten die Babelsberger dann eine Installation, die spezifisch die räumlichen Gegebenheiten des Museumsraums berücksichtigt. Durch Raumelemente geteilte Bilder oder Projektionen in der so genannten Vitrine, einer Art Binnenarchitektur im „Raum der Gegenwart“, ermöglichen eine vielschichtige Wahrnehmung auf mehreren Ebenen des Raums.

So erinnert beispielsweise Stefanie Trambow mit ihrer Arbeit „Leben? Oder Theater“ an die Malerin Charlotte Salomon, die wie Nussbaum in Auschwitz ermordet wurde. Aus biografischen Daten, Abbildungen von Salomon-Bildern, einem jüdischen Chor und einer animierte Collage, mit der Trambow den Bildern eine weitere Dimension hinzufügt, formt sich eine beeindruckende Auseinandersetzung mit den örtlichen Gegebenheiten.