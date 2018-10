Osnabrück. Wasser ist Leben, aber immer mehr Wasserläufe werden durch äußere Eingriffe beschädigt. Welche Auswirkungen das hat und wie wichtig Gewässerschutz ist, zeigt die Ausstellung „Lebendige Gewässer“, die bis zum 14. November im Kreishaus zu sehen ist.

Wie sehr das Thema der Ausstellung die Region betrifft, hob Landrat Michael Lübbersmann in seinem Grußwort gleich zu Beginn hervor: „Der Flussoberlauf der Hase ist reguliert und ausgebaut, auch der Mittellauf ist begradigt und teilweise eingedeicht.“

Artenvielfalt stark eingeschränkt

Durch diese Eingriffe habe man die Artenvielfalt stark eingeschränkt, sagte der Landrat. Für die Ausstellung wünsche er sich nun nicht nur, dass sie viel Zulauf bekomme, sondern auch, dass die Besucher die Fließgewässer danach mit einem neuen Blick betrachten und vielleicht auch zum Handeln animiert würden.

Auf Tuchfühlung mit einem Biber

Die Ausstellung wendet sich mit verschiedenen Medien und interaktiven Lernstationen sowohl an Erwachsene als auch an Kinder. Die Besucher können auf Tuchfühlung mit einem Biber gehen oder per Touchscreen Informationen sammeln.

Industrielle Nutzung

„Lebendige Gewässer“ thematisiert Bäche und Flüsse, die Ausstellung zeigt, wie Gewässer durch industrielle Nutzung im Laufe der Jahrzehnte massiv verändert wurden und mit welchen Mitteln diese nun wieder in natürliche Lebensräume für Tiere und Pflanzen im und am Wasser zurückversetzt werden.

Erfolgskontrollen

Begleitend zu der Ausstellung veranstaltet der Verein zur Revitalisierung der Haseauen Aktionswochen, in denen Interessierte an Revitalisierungsmaßnahmen, Erfolgskontrollen und Baustellenbesichtigungen teilhaben können.

Im Rahmen der Ausstellungseröffnung wurden auch zahlreiche Schulklassen aus Osnabrück und dem Landkreis für ihr Engagement geehrt. Die Schüler hatten an verschiedenen Fließgewässern unter anderem Kiesbetten eingebracht, Fischunterstände geschaffen oder in anderer Weise Lebensraumstrukturen aufgebaut.