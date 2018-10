Osnabrück. Nach dem Erfolg des französischen Theaterstücks und Spielfilms „Le Prénom – Der Vorname“ bringt Regisseur Sönke Wortmann nun seine Adaption des Stoffes auf die Leinwand. Das tolle Ensemble mit Christoph Maria Herbst und Carolin Peters überzeugt mit augenzwinkerndem Charme bei bösem Dialogwitz.

Eigentlich soll es ein netter Abend werden. Literaturprofessor Stephan (Christoph Maria Herbst) und seine Frau Gemahlin Elisabeth (Caroline Peters) haben in ihr bescheidenes Anwesen irgendwo in der piekfeinen Bonner Südstadt geladen. Die Kinder sind bereits bei Stephans Großeltern. Und während die Frau nach gutbürgerlicher Sitte am Herd die Speisen zubereitet, nutzt der werte Herr Professor erst einmal die Gelegenheit, einem verirrten Pizzalieferanten die Leviten zu lesen.

Langsam trudeln die anderen Gäste ein. René (Justus von Dohnányi), der als Berufsmusiker erfolgreiche Ziehsohn von Elisabeths Mutter (Iris Berben). Und Thomas (Florian David Fitz), Elisabeths Bruder, der auch ohne Abitur extrem viel Geld verdient, wegen seiner Bildungsdefizite aber ständig von Stephan verladen wird. Nur Thomas' schwangere Frau Anna (Janina Uhse) fehlt noch.

Ein Baby namens Adolf

Da lässt Thomas die Bombe platzen. Sein Baby soll Adolf heißen. Adolf! Ja, geht’s noch? Und schon entbrennt eine mehr als nur hitzige Diskussion um den wohl am schlimmsten vorbelasteten Vornamen der Welt.

Soweit die Ausgangssituation der neuen Komödie „Der Vorname“ von Regisseur Sönke Wortmann. Wie schon bei „Frau Müller muss weg“ basiert auch die Vorlage zu „Der Vorname“ auf einem Theaterstück. Das stammt wiederum von dem französischen Drehbuchautorenduo Alexandre de La Patellière und Matthieu Delaporte und war auf der Bühne dermaßen erfolgreich, dass eine Verfilmung nicht lange auf sich warten ließ. Allein in Frankreich zog sie 2012 mehr als drei Millionen Zuschauer in die Kinos.

Die französisch-belgische Verfilmung floppte zwar hierzulande. Aber die Bühnenfassung feierte anschließend auch in deutschen Theatern Erfolge. Grund genug also für eine auf hiesige Verhältnisse zugeschnittene Filmfassung.

Böser Wortwitz

Und tatsächlich - die deutsche Drehbuchversion von Claudius Pläging und Alexander Dydyna kann über weite Strecken überzeugen. Wobei es natürlich vor allen Dingen an Wortmanns gutem Gespür für das richtige Timing und das hervorragend aufeinander eingespielte Ensemble liegt, dass die pointierten Dialoge mit ihrem bösen Wortwitz sitzen.

Wobei auch diese Komödie nicht ganz ohne Klischees auskommt und zu Beginn sogar zunächst die Befürchtung weckt, Herbst lasse erneut eine Rolle von seinem „Stromberg“-Autopiloten spielen. Aber dieser Eindruck verflüchtigt sich zum Glück schnell.

Insbesondere in der zweiten Hälfte des Films eskaliert „Der Vorname“ dann in eine moderne Screwball-Comedy, in der die Darsteller zeigen, was ein spielfreudiges Ensemble ausmacht. Plötzlich stehen ungeahnte Familiengeheimnisse, Lebenslügen und verletzte Eitelkeiten im Mittelpunkt des Geschehens. Das ganze Leben - eine Farce? Alles, was sich in den letzten Jahrzehnten zwischen den Familienmitgliedern aufgestaut hat, entlädt sich nun auf engstem Raum.

Was irritiert, ist die seifige Schlusssequenz, die das mitreißende Zusammenspiel des tollen Ensembles sowie den pointierten Witz der deutschen Adaption unterläuft und auf Kalenderblattrhetorik reduziert.

Der Vorname. D 2018. R.: Sönke Wortmann. D.: Christoph Maria Herbst, Caroline Peters, Florian David Fitz, Justus von Dohnányi. Laufzeit: 91 Minuten. FSK: ab 6. Cinema Arthouse.