Osnabrück. Nach Monaten des Stillstands tut sich jetzt etwas beim sogenannten Parklet in der Osnabrücker Innenstadt: An der Dielingerstraße entsteht auf zwei entwidmeten Parkplätzen unter anderem eine Holzinstallation mit Sitzplätzen.

Das Parklet ist ein Teil des Projekts "Mobile Zukunft" von Stadt und Stadtwerken Osnabrück. Konkret soll auf den zwei ehemaligen Parkplätzen eine "hochwertige Installation mit Fahrradanlehnbügeln, Sitzmöglichkeiten und Stelen" entstehen, wie die Stadtwerke mitteilen. Am Montag wurde zunächst die hölzerne Sitzinstallation aufgebaut, in den kommenden Tagen sollen die Anlehnbügel und die drei Stelen folgen. "Das gesamte Parklet soll noch in dieser Woche fertiggestellt werden", sagte ein Stadtwerke-Sprecher auf Nachfrage unserer Redaktion.

Opfer der Osnabrücker Witterung

Der Projektverlauf des Parklets gestaltete sich in den vergangenen Monaten alles andere als unproblematisch: Zunächst wurden provisorisch vor rund einem Jahr einfache Sitzgelegenheiten aus Europaletten am Standort aufgebaut, die jedoch schnell Opfer der Osnabrücker Witterung wurden. Zudem setzte den Möbeln offenbar gezielter Vandalismus zu.

Kosten von rund 12.000 Euro

Schon nach wenigen Monaten verschwand die mittlerweile zur Gefahr für Passanten gewordene Installation aus dem Osnabrücker Straßenbild. Seit dem Frühjahr waren die zwei umgewidmeten Parkplätze abgesperrt, was angesichts ausbleibender Parkgebühren-Einnahmen die Gemüter nicht nur des Bundes Osnabrücker Bürger (BOB) erregte. Rund 12.000 Euro kostet die Einrichtung des Parklets, das nach Angaben der Stadtwerke sowohl eine Verbindung zum benachbarten Felix-Nussbaum-Haus herstellen, als auch die von Beginn an gewünschte Aufenthaltsqualität bieten soll.