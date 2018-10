Osnabrück. Neumarkt, Nussbaum-Haus, oder doch lieber das rätselhafte Tor vor dem Parkhaus: Welche dieser Osnabrücker Attraktionen der normalen, aber auch der kuriosen Art würden Sie Touristen empfehlen?

Im kommenden November besucht die „Fernreisegruppe Unterbayern“ die Hasestadt. Die fünf Männer wollen Städte sehen, „in die sonst eigentlich keiner hin will“, erklärte Gruppenmitglied Alfred Stuiber auf Nachfrage unserer Redaktion. Was sie sich in Osnabrück angucken wollen, wissen die Männer noch nicht, aber über Tipps der Leser freut sich die Truppe immer, sagt Stuiber: "Es muss nicht unbedingt hässlich sein, aber zumindest so, dass es sich kein Tourist ansehen würde."

Wir haben eine kleine Auswahl an Orten zusammengestellt: Welche dieser Osnabrücker Attraktionen der normalen, aber auch der unfreiwilligen Art würden Sie Touristen empfehlen? Stimmen Sie ab!