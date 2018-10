Die Sperrung am Nahner Feld in Osnabrück wird noch in dieser Woche aufgehoben. Seit 5. Oktober war die Abbiegespur zum Zoo wegen einer defekten Gasleitung dicht. Screenshot: Google Maps/Sebastian Philipp

Osnabrück. Die Sperrung der Abbiegespur "Im Nahner Feld" am Osnabrücker Zoo dauert voraussichtlich noch bis Donnerstagmorgen an. Der Grund: Nach einem Leck in der Leitung war die Gaskonzentration im Boden in den vergangenen Tagen zu hoch, jetzt wird der Straßenbelag wieder geschlossen.