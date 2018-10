Krankenkassen müssen Kosten der Telemedizin tragen

Osnabrück. Es wäre ein großer Erfolg, wenn Staatssekretär Stefan Muhle dem in Stadt und Landkreis erprobten Telemedizin-Modell nun auch in ganz Niedersachsen zum Durchbruch verhelfen könnte. Allerdings steht und fällt das Projekt mit der Frage, ob die Krankenkassen die telemedizinischen Hausbesuche auch entsprechend honorieren. Ein Kommentar.

Wenn schon die vier an dem Modellversuch beteiligten Praxen die Technik nicht weiter nutzen wollen, bevor diese Frage nicht geklärt ist, dann werden auch andere Arztpraxen nicht dafür zu begeistern sein.

Unabhängig davon war es richtig, das Pilotprojekt in unserer Region zu erproben. Der Landarztmangel ist groß. In Melle etwa sind mehrere Hausarztsitze nicht besetzt und viele Hausärzte überlastet. Der Arzt soll die Zeit nicht auf dem Weg zu den Patienten auf den Landstraßen, sondern mit den Patienten in der Praxis verbringen. Speziell ausgebildete Arzthelferinnen übernehmen mit den Hausbesuchen eine Aufgabe, die nicht zwingend ein Arzt übernehmen muss, und die Telemedizin gibt dem Arzt die Möglichkeit, bei Bedarf per Videotelefonie dennoch vor Ort zu sein. Diese Leistung sollte es den Krankenkassen wert sein, sie entsprechend zu bezahlen.