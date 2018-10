Vorbild für Niedersachsen: Das in Stadt und Landkreis erprobte Pilotprojekt zur Telemedizin soll auf das Bundesland ausgeweitet werden. Hier misst die speziell ausgebildete Arzthelferin Christine Landwehr (r.) bei einem Hausbesuch den Blutdruck einer Patientin und überträgt die Daten über einen Tablet-PC in die Praxis. In den ersten Monaten hakte die Technik noch, doch mittlerweile funktioniert sie laut Gesundheitsdienst reibungslos. Foto: Archiv/Gert Westdörp

Osnabrück. Vor einem Jahr hatte der damalige Erste Kreisrat im Landkreis Osnabrück, Stefan Muhle, ein telemedizinisches Pilotprojekt in Stadt und Landkreis Osnabrück angestoßen. Als niedersächsischer Staatssekretär will er das Projekt, bei dem speziell ausgebildete Arzthelferinnen die Hausbesuche vornehmen, der Arzt aber per Videotelefonie zugeschaltet werden kann, auf ganz Niedersachsen ausweiten.