Osnabrück. Die Science Fiction Punk Comedy „How to Talk to Girls at Parties“ mit Nicole Kidman bringt das Lebensgefühl der späten 1970er Jahre auf den Punk(t).

Eigentlich ist Enn (Alex Sharp) ein stinknormaler Teenager. Aber zum Glück ist gerade 1977 und Punk erobert selbst die tristesten Vororte von London. Nach einem Konzert im Schuppen der angesagten „Queen Boadicea“ (Nicole Kidman) landen Enn und seine Kumpels auf einer ziemlich schrägen Avantgarde-Party. Dort trifft er auf Zan (Elle Fanning). Und während es zwischen Enn und Zan heftig knistert, dämmert es den Jungs, dass sie ganz offensichtlich an Außerirdische geraten sind.

Die Science Fiction Punk Comedy besitzt Kult-Potenzial. Regisseur und Koautor John Cameron Mitchell gelingt mit „How to Talk to Girls at Parties“ nach der gleichnamigen Kurzgeschichte von Kult-Autor Neil Gaiman („American Gods“, „Coraline“) ein bildstarker Film, der das Lebensgefühl der späten 1970er Jahre lebendig einfängt.

How to Talk to Girls at Parties. GB, USA 2017. R.: John Cameron Mitchell. D.: Alex Sharp, Elle Fanning, Nicole Kidman. Laufzeit: 102 Minuten. Fr., 19. Oktober, 21.00 Uhr, Filmpassage.