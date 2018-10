Osnabrück. Den Tod der kleinen Stadtwerke hatten Experten vorhergesagt, als der Bundestag vor 20 Jahren die Energiemärkte freigab. Ein Irrtum. Die Stadtwerke Osnabrück sind sogar gestärkt aus diesem Umbruch hervorgegangen, wie jetzt wissenschaftlich festgestellt wurde.

Dr. Christian Newton (40) hat seine Doktorarbeit über den Wandel der Stadtwerke geschrieben. Sein Ergebnis: Es war Ende der Neunzigerjahre ein kluger Entschluss der Politik, die Stadtwerke nicht zu verkaufen, sondern neu zu strukturieren, "markttauglich aufzustellen" und regional zu verwurzeln. "Im Prinzip alles richtig gemacht", sagt Newton, der in der Abteilung für Wissens- und Technologietransfer der Universität und Hochschule arbeitet.

Newton hatte die Stadtwerke zwei Jahre als Trainee kennen gelernt, bevor er nach einer Zwischenstation in der Öffentlichkeitsarbeit in den Wissenschaftsbetrieb wechselte. Es reizte den Diplom-Geographen, den tiefgreifenden Strukturwandel auf dem Energiemarkt am Beispiel der Stadtwerke zu analysieren. Vier Jahre arbeitete er parallel zum Job an der Uni an der Promotion unter dem Titel "Transformation der Energiewirtschaft".

Erneuerungsschub

Versorgungsunternehmen hatten lange Zeit ein ruhiges Leben und sicheres Einkommen. Als der Bundesgesetzgeber 1998 die Energiemärkte öffnete, war es damit vorbei. Die Stadtwerke mussten sich dem Wettbewerb mit großen Konzernen stellen. "Überall in den Medien war vom prognostizierten Stadtwerke-Sterben die Rede", sagt Newton. Denn die Experten gingen davon aus, dass Kunden Strom und Gas dort kaufen, wo er am billigsten ist. Die Stadtwerke Osnabrück hatten nach Expertenmeinung nicht die kritische Größe, um in diesem Wettbewerb mithalten zu können. Daher war die Versuchung groß, das Unternehmen für viel Geld zu verkaufen. Doch der Rat entschied anders. Die Marktliberalisierung habe als "Erneuerungsschub" gewirkt. Aus dem "Pflichtversorger" sei ein erfolgreicher Dienstleister geworden, dessen Stärke in der regionalen Verflechtung liege.

Man kennt sich

Newton analysierte, wie aus dem "statischen Block" eine "vernetztes Unternehmen" wurde. Die Stadtwerke stiegen in die Telekommunikation (Osnatel) und den Schienenverkehr (Nordwestbahn) ein. Sie gründeten Tochterunternehmen in der Stromerzeugung (Windparks), für Zählerservice (Smartoptimo), Bäderdienstleistungen (Servos GmbH) oder für moderne Mobilitätskonzepte (Stadtteilauto). Aktuell sind die Stadtwerke Osnabrück an 37 Unternehmen direkt oder indirekt beteiligt. Das einstige Versorgungsunternehmen habe seine wirtschaftliche Basis dadurch breit und flexibel aufgestellt und sich neue Märkte erschlossen. Als Osnatel und Nordwestbahn immer größer wurden, trennten sich die Stadtwerke rechtzeitig von diesen Beteiligungen. "Kluge Entscheidungen", sagt Newton.

Rückschlag mit Kohle

Klar, dass nicht alles glatt lief. Die Beteiligungen an Kohlekraftwerken in Lünen und Hamm entwickelten sich nach einigen politischen Volten als Millionengräber. Inzwischen haben die Stadtwerke die Kohlebeteiligungen umgeschichtet. Newton kommt zu dem Ergebnis, dass die Kohle-Investition zum Zeitpunkt des Einstiegs zumindest "nicht fahrlässig" war.

Der wichtigste Faktor des wirtschaftlichen Erfolges sei die regionale Verflechtung, stellte Newton fest. "Man kennt sich halt." Soll heißen: Aufträge werden mit Vorliebe an Unternehmen in der Region vergeben. Im vergangenen Jahr kauften die Stadtwerke für 46,8 Millionen Euro in der Region ein, wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht. Mehr als die Hälfte des gesamten Einkaufsvolumens von 73,8 Millionen blieb also im Osnabrücker Land.

Anzeige Anzeige

Regionale Produkte

Die Stadtwerke positionieren sich dadurch als regionaler Akteur. Eine Botschaft, die durch Sponsoring und Werbung auch beim Kunden ankommt. Aus der Region für die Region: Mit dieser Strategie werde das "Unternehmen Lebensqualität" auch in Zukunft gute Geschäfte machen.