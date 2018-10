Osnabrück. Acht Monate Freiheitsstrafe kassierte jetzt ein Osnabrücker vor dem Amtsgericht. Er soll zu Hause Cannabis angebaut haben. Das bestritt der Mann bis zuletzt – vergeblich.

Zwei Kumpels hätten ihm irgendwann gesagt, dass seine Dachterrasse optimal für den Wuchs von Cannabis sei, erzählte der 33-jährige Angeklagte dem Gericht. Und sie hätten wissen wollen, ob sie dort nicht ein wenig gärtnern dürften. Sie durften. Er selbst kiffe im Übrigen nicht, betonte der Angeklagte, habe aber eben auch nichts dagegen, wenn es andere machten.

Zweifelhaftes Geständnis?

"Nicht sonderlich glaubwürdig", befand die Amtsrichterin diese Einlassung in einer ersten Reaktion. Warum er denn seine Wohnung und Dachterrasse dann für derlei verbotene Dinge zur Verfügung gestellt habe, wollte sie wissen. „Einer meiner Freunde wohnt noch zu Hause, der andere hat eine Freundin, die Kiffen nicht so toll findet“, gab der Osnabrücker zur Antwort.

„Und wer hat sich um die Pflege der Pflanzen gekümmert?", hakte der Staatsanwalt nach. Das hätten besagte Freunde übernommen. „Einer kam sogar zu meiner Arbeit und holte den Schlüssel ab.“

Plantage durch Zufall aufgeflogen

Aufgeflogen war die kleine Plantage aus acht Gewächsen mitten in der Stadt durch einen Zufall: Weil am Nachbarhaus das Dach saniert werden sollte, entdeckte ein Architekt das berauschende Grünzeug und verständigte die Polizei. Die klingelte morgens bei dem Osnabrücker und fand bei einer Durchsuchung mehr als ein halbes Kilogramm abgeerntetes "Gras". Der Wirkstoffgehalt – er sagt etwas über die Qualität der Softdroge aus und spielt eine wichtige Rolle bei der Strafzumessung – betrug 18,83 Gramm Tetrahydrocannabinol (THC).

"Bis 7,5 Gramm THC-Gehalt hätten wir das als geringfügige Menge einordnen können", sagte die Richterin. Bei fast 19 Gramm aber sei das eigentlich nicht mehr möglich. Weil aber das Auslesen der Mobilfunkdaten keine Anhaltspunkte für einen Handel mit Cannabis ergeben hätten und der Mann bislang straffrei gewesen sei, könne man zumindest einen minderschweren Fall herleiten.

Dem schloss sich der Staatsanwalt an, der in seinem Plädoyer acht Monate Freiheitsstrafe – ausgesetzt für eine dreijährige Bewährungszeit – plus eine Geldauflage von 1000 Euro beantragte.

Deutsche Rechtsordnung in Sachen Cannabis veraltet?

Der Verteidiger rügte, dass das deutsche Recht in Sachen Legalisierung von Cannabis hinter vergleichbaren Rechtsordnungen hinterherhinke. „Ein Fall wie dieser ist typisch dafür, und man darf sich fragen, ob mein Mandant wirklich strafbar gehandelt hat.“ Er habe nun einen „Rattenschwanz an Folgeproblemen“ zu lösen, beklagte der Jurist, zum Beispiel um nicht als verurteilter Drogen-Straftäter den Führerschein zu verlieren. Sein Antrag lautete auf sechs Monate zur Bewährung ohne Auflagen.

Richterin und Schöffen schlossen sich in ihrem Urteil dem Plädoyer der Anklage an und verurteilten den Angeklagten zu acht Monaten Freiheitsstrafe, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde. „Sie sind geständig, doch es fällt schwer, das zu glauben, was Sie gesagt haben“, bilanzierte die Richterin. In jedem Fall aber sei das Cannabis beim Angeklagten gefunden worden und das müsse nun einmal Konsequenzen haben – schließlich stehe schon der Besitz unter Strafe.

Spürbare Konsequenz

Als Bewährungsauflage verhängte das Schöffengericht eine Geldauflage in Höhe eines Netto-Monatslohns. Der Mann wird 1300 Euro in Raten zu je 100 Euro an das Osnabrücker Hospiz zahlen müssen. „Sie sollen auch merken, dass Sie verurteilt worden sind“, sagte die Richterin zur Begründung und schloss die Verhandlung.