Die Altenburger Straße in Osnabrück: So funktioniert Nachbarschaft

Rund 40 Anwohner der Altenburger Straße pflegen eine überaus intensive Nachbarschaft. Für das Zustandekommen der engen Gemeinschaft über nun schon 30 Jahre gab es einige entscheidende Faktoren, wie die Nachbarn verraten. Foto: Oliver Vornberger

Osnabrück. Gute Nachbarschaft heißt in urbanen Wohngebieten oft: Man grüßt sich und lässt sich ansonsten in Ruhe. Wenn die Konstellation stimmt, kann sich aber auch in der Stadt mehr Gemeinschaft entwickeln. Ein Paradebeispiel dafür ist die Altenburger Straße im Osnabrücker Stadtteil Wüste.