Osnabrück. Barrierefreie Toiletten und Babywickeltische gibt es heutzutage in vielen Restaurants und öffentlichen Einrichtungen. Menschen mit schweren Behinderungen brauchen jedoch etwas mehr Unterstützung. Die Stiftung "Leben für alle" setzt sich bundesweit für die sogenannte "Toilette für alle" ein. In Osnabrück macht der Zoo den Anfang.

Oft enden für Angehörige mit einem schwerst behinderten Familienmitglied Ausflüge vorzeitig, weil die Windel voll ist – und weil man ein Kind jenseits des Kleinkindalters oder einen Erwachsenen nicht auf einem Wickeltisch und nur ungern auf einem kalten oder feuchten Boden eine frische Windel anziehen will. Hinzu kommt, dass es auch einer gewissen körperlichen Kraft bedarf, um jemanden aus dem Rollstuhl zu heben.

"Wir haben das Problem eigentlich überall", sagt Wiltrud Rempe, Mutter einer mehrfach schwerstbehinderten und mittlerweile 36 Jahre alten Tochter. "Im Zug haben uns Schaffner schon Abteile freigeräumt, damit wir dort wickeln konnten", sagt sie. Die Familie aus Bramsche-Kalkriese freut sich daher, dass der Zoo gemeinsam mit der Lebenshilfe einen ersten Pflegeraum in Osnabrück einrichten will.

Pflegeliege und höhenverstellbarer Waschtisch

Unter einer "Toilette für alle" wird ein barrierefreier und etwa zwölf Quadratmeter großer Raum verstanden, der mit einem Personenlifter, einer Pflegeliege und einem luftdicht verschließbaren Windeleimer ausgestattet ist.

Im Osnabrücker Zoo soll aus dem nicht mehr genutzten Tierpflegeraum am Giraffenspielplatz eine "Toilette für alle" werden. Der Raum wurde bereits entkernt und es wurden eine höhenverstellbare Toilette und ein höhenverstellbares Waschbecken eingebaut. Die Kosten in Höhe von rund 6000 Euro, die für die Pflegeliege anfallen, trägt die Lebenshilfe Osnabrück. Der Zoo beteiligt sich an der Modernisierung des Raums mit rund 10.000 Euro, hofft aber noch auf weitere Firmen, die das Projekt unterstützen. Ein Deckenlifter, um Menschen sicher zu heben, sei natürlich optimal, könne aber gegebenenfalls noch nachgerüstet werden, erläutert Lisa Josef vom Zoo Osnabrück.

Betroffene Personengruppe wird immer größer

Wie groß die Personengruppe ist, die auf einen entsprechenden Pflegeraum angewiesen ist, kann Franz Haverkamp, Vorsitzender der Lebenshilfe, nicht beziffern. Doch es werden mehr: "Wir sprechen hier von einer Personengruppe, die früher oft gar nicht mobil war", erläutert der Osnabrücker. Durch immer modernere Rollstühle könnten auch Menschen mit schwersten Behinderungen verstärkt am öffentlichen Leben teilnehmen.

Laut Nadine Held von der "Stiftung Leben pur" ist die Zielgruppe einer "Toilette für alle" relativ groß und werde im Hinblick auf den demografischen Wandel noch weiter wachsen. Im Internet bietet die Stiftung eine interaktive Karte an, in der alle Pflegeräume in Deutschland eingetragen sind. Während es in München und Stuttgart bereits 19 entsprechende Toiletten gibt, sieht es in Norddeutschland noch dürftig aus – gerade mal zwei Pflegeräume in Hannover werden auf der Karte aufgeführt. Doch zumindest für Osnabrück wird es bald einen Eintrag geben: Der Pflegeraum im Zoo soll zum Start der kommenden Sommersaison fertig umgebaut und eingerichtet sein.