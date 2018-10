Osnabrück. Knapp 28.000 Menschen haben am Sonntag für einen Rekordbesuch im Osnabrücker Moskaubad gesorgt. Rund um den Herbstflohmarkt im Stadtteil Wüste hatten aber auch Polizei und Verkehrsaußendienst der Stadt gut zu tun.

Die Stadtwerke Osnabrück ziehen nach eigenen Angaben eine positive Bilanz der Veranstaltung. Zwar seien die Rekordzahlen des Vorjahres nicht getoppt worden, auf Rekorde käme es aber auch gar nicht an. „Uns ist wichtig, dass sich alle Besucher – Standbeschicker und Schnäppchenjäger – bei uns wohlfühlen. Und das hat funktioniert", wird Moskaubadleiterin Sonja Koslowski in einer Pressemitteilung zitiert.

Rund 28.000 Besucher zählten die Stadtwerke, außerdem 570 Verkaufsstände auf dem Freibadgelände. Als positiv werten die Stadtwerke das in diesem Jahr erstmals eingeführte Online-Standbuchungsverfahren. „Diese Erfahrungen nehmen wir mit in unsere Überlegungen, das Prozedere weiter auszubauen“, so die Moskaubadchefin weiter. Geplant sei, die ausgewiesenen Standplätze künftig einzeln und nicht nur innerhalb eines Blocks online buchbar zu machen.



Shuttlebus gut genutzt

Der erstmals angebotene Shuttlebus, der zwischen Moskaubad und der Parkgarage Neustadt-Carré sowie dem Parkplatz der Schlosswallhalle pendelte, sei gut angenommen worden, heißt es in der Pressemitteilung. Dank einer Kooperation mit der OPG konnten die Besucher dort für einen vergünstigten Zwei-Euro-Tagestarif parken und kostenlos den Shuttlebus nutzen. „Hier werden wir gemeinsam die Nutzung und die Akzeptanz des Angebotes noch genauestens auswerten“, erläutert Sonja Koslowski.

1.000 Dschungelgäste

Die Moskaubadleiterin freut sich zudem über zwei andere Zahlen: Gut 1.000 „Dschungel“-Gäste tummelten sich im Outdoor-Seilgarten, der kostenlos genutzt werden konnte. Beim obligatorischen Fundsachenverkauf kamen mehr als 1100 Euro zusammen, die an den Kinderschutzbund Osnabrück gespendet werden.

Mehr als 100 Knöllchen geschrieben

Alle Hände voll zu tun hatte allerdings auch das OS-Team der Stadt Osnabrück, das 89 Knöllchen an die Winschutzscheiben falsch abgestellter Autos heftete. Die Polizei wurde in diesem Zusammenhang 29 Mal tätig und verwarnte darüber hinaus vier Personen. Außerdem kam es zu einer vorsätzlichen Sachbeschädigung an einem Auto, wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte.