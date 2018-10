Bad Iburg. Der Schlachthof in Bad Iburg ist nicht zum ersten Male aufgefallen. Das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) hatte vor Jahren ein Verfahren zum Entzug der Zulassung eingeleitet – wegen Hygienemängeln und Verstößen gegen den Tierschutz, damals aber noch unter einem anderen Betreiber.

Das bestätigte Landkreissprecher Burkhard Riepenhoff unserer Redaktion. Wegen „bekannt gewordener Mängel vor allem bei der Hygiene, aber auch beim Tierschutz“, hätten Landkreis und Laves den Betrieb von Ende 2010 bis Ende 2013 „verdichtet überprüft“. Es sei zu im Dezember 2012 zu einem Anhörungsverfahren gekommen, berichtet Riepenhoff weiter. Im Februar 2013 sei das Verfahren zum Entzug der Zulassung ausgesetzt worden. Anfang 2014 wurde das Verfahren eingestellt, die Lizenz wurde nicht entzogen.

Zwischendurch war ein Betreiberwechsel erfolgt. Danach sollen die Mängel beseitigt worden sein. Landkreis und Laves hätten dies überwacht und den Schlachthof weiterhin regelmäßig überprüft, versicherte Riepenhoff. Die letzte Kontrolle durch das Laves sei Mitte 2017 erfolgt. Das Laves müsse nun prüfen und entscheiden, ob der Betrieb seine Zulassung verliert.



Videoaufnahmen sollen grausam sein

Tierrechtsaktivisten der „Soko Tierschutz“ hatten eigener Angabe zufolge vom 20. August bis 25. September in dem Schlachthof gefilmt. Mindestens 168 Tiere seien in der Zeit brutal von der Ladefläche gezogen und zahlreiche Tiere mit Elektroschock-Treibern malträtiert worden. Mindestens acht Tiere sollen leblos angeliefert worden sein. Am Mittwoch ist der Betrieb Thema in der RTL-Sendung „Stern TV“ (Sendestart: 22.10 Uhr).

Welche Tiere dürfen wie angeliefert werden? Grundsätzlich gilt: „Nur gesunde Tiere dürfen angeliefert werden“, sagt Hiltrud Schrandt vom Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) im Gespräch mit unserer Redaktion. „Und nur gesunde Tiere gehören in Lebensmittel.“ Daher müssen Tiere bei der Anlieferung stehen können. Um die Gesundheit und eine guten Zustand der Tiere zu gewährleisten, muss ein Tierarzt bei der Anlieferung dabei sein und jedes Tier begutachten, erklärt Schrandt. Kein Rind dürfe eine „gestörtes Allgemeinbefinden“ aufweisen. Das könne Apathie sein, aber auch etwa Fieber. Es gibt aber eine Ausnahme: die Notschlachtung. Ein verletztes Tier darf im Schlachthof geschlachtet werden, wenn es sich während des Transports verletzte. Brach sich etwa ein Rind während der Fahrt ein Bein, darf der Schlachthof das Tier verarbeiten – bis auf das Bein. Ansonsten „dürfen tote grundsätzlich Tiere nicht geschlachtet werden“, sagt Schrandt. Ein Veterinär sei durchaus in der Lage festzustellen, ob ein Beinbruch schon länger her ist oder tatsächlich erst kürzlich während des Transports passiert sein könnte. Ein Tier, das bereits vor dem Transport auf dem Hof verletzt wurde, darf nicht transportiert werden. Es muss gegebenenfalls vor Ort betäubt und geschlachtet werden. Bescheinigt der Veterinär, dass das angelieferte Tier wohlauf ist, muss das Tier danach tierschutzgerecht betäubt, entblutet und ausgeweidet werden. Danach kommt der Tierarzt erneut ins Spiel: Er führt die Fleischuntersuchung durch. Sind die Organe in Ordnung? Hatte das Tier innere Blutungen? Hat die Kuh Erreger? Ist etwa ein Organ nicht in Ordnung, darf dieses nicht verarbeitet werden – wohl aber der Rest des Tieres. „Das alles muss der Tierarzt vor Ort entscheiden“, erklärt Schrandt.

Achtung: Das Video (Quelle: Facebook/„Stern TV“) zeigt grausame Aufnahmen, die nicht für jeden geeignet sind:



Am 8. Oktober schloss der Landkreis den Betrieb. Der Kreis räumte ein, das Kontrollsystem habe in dem Fall versagt. Zwei verantwortliche nebenberuflich tätige Veterinäre setze er derzeit nicht mehr ein. Dem Landkreis ist es weiterhin ein Rätsel, warum die mutmaßlichen Verstöße auf dem Schlachthof nicht aufgefallen waren. „Es gibt noch keine schlüssige Erklärung, warum die Missstände nicht im Rahmen und durch die Kontrollen vor Ort erkannt und angezeigt wurden“, sagte Riepenhoff. Noch in dieser Woche will der Landkreis mit alle nebenberuflichen Veterinären den Fall und den Tierschutz besprechen. „Schwerpunkte werden dabei die Schlachttieruntersuchung und die Überwachung des Tierschutzes sein.“



Amtstierärzte und freiberuflich tätige Veterinäre Amtstierärzte sind beim Landkreis fest angestellt und schulen und beraten/betreuen die freiberuflichen Tierärzte, die im Auftrag des Landkreises auf Honorarbasis bei den Schlachtungen dabei sind. Dieses System ist rechtlich vorgesehen und bundesweit üblich, anders wären die vorgeschriebenen Kontrollen gerade in kleineren Schlachthöfen nicht leistbar. Der Landkreis beschäftigt eigener Angabe zufolge vier hauptamtliche Veterinäre und vier amtliche Fachassistenten, die sich teilweise mit der Thematik befassen. Hinzu kommen 62 Personen, die nebenberuflich für den Landkreis tätig sind: 35 Tierärzte und 27 amtliche Fachassistenten. Tierärzte benötigen als Qualifikation eine Approbation als Tierarzt sowie spezielle Rechts. und Fachkenntnisse. Amtliche Fachassistenten benötigen eine Schulung mit mindestens 500 Stunden Theorie und 400 Stunden Praxis und eine bestandene Prüfung gemäß Verordnung EG-Verordnung 854/2004. Tierärzte erhalten vom Landkreis derzeit 39,58 Euro pro Stunde, amtliche Fachassistenten 19,29 Euro. Landkreis-Sprecher Riepenhoff versichert, lediglich die beiden Veterinäre, die der Landkreis vorerst nicht mehr einsetzt, hätten die Kontrollen beim betroffenen Schlachthof in Bad Iburg durchgeführt. Quelle: Landkreis Osnabrück/Riepenhoff

Keine Ermittlungen gegen Landwirte und Transporteure

Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Oldenburg hatte die Räume des Schlachthofes am 10. Oktober durchsucht. Die Auswertung der sichergestellten Unterlagen dauere an, teilte Staatsanwalt Thorsten Stein auf Nachfrage mit. „Die Ermittlungen richten sich bisher allein gegen den Geschäftsführer der Schlachthofbetreibergesellschaft.“ Dieser führt das Unternehmen seit Jahren und ist selbst Fleischermeister. Gegen Landwirte, die verletzte und womöglich sogar tote Tiere angeliefert hatten, sowie gegen Transporteure, die Rinder nicht korrekt transportiert hatten, richten sich derzeit entsprechend keine Ermittlungen.

Der Anwalt des Unternehmens äußert sich weiterhin nicht konkret zur Stilllegung des Schlachthofes. Er versicherte in der vergangenen und und dieser Woche auf Nachfrage, der Betrieb werde selbstredend mit den Behörden kooperieren.

Grüne Landtagsfraktion fordert Aufklärung

Am Mittwochmittag beschäftigt sich der Agrarausschuss des Niedersächsischen Landtags mit dem Rinderschlachthof. Die Grünen hatten Aufklärung von der Regierung beantragt. Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) hatte sich nach Bekanntwerden des Skandals „total erschüttert“ gezeigt.



Rund 150 Rinder wurden in dem Schlachthof pro Woche geschlachtet – ein vergleichbar kleiner Betrieb also. Im zuletzt einsehbaren Geschäftsbericht für das Jahr 2016 heißt es, durchschnittlich beschäftige der Betrieb zehn Personen. Weiterhin ist dem Landkreis nicht bekannt, welche Unternehmen und Gastronomen der Iburger Schlachthof belieferte.