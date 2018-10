Osnabrück. Vor gut einem Jahr eröffnete in Osnabrück-Hellern das Einkaufszentrum "Die Blankenburg". Trotz der direkten Konkurrenz durch den dortigen Rewe-Supermarkt will Guido Gartmann, Inhaber des benachbarten Edeka-Markts, nicht klein bei geben – im Gegenteil.

Als vor gut einem Jahr in Osnabrück-Hellern das Einkaufszentrum "Die Blankenburg" eröffnete, war den meisten Helleranern klar, was das wohl bedeuten würde: Die Wellmann-Bäckerei aus dem Ortskern würde schließen und in deutlich größerer Form in dem neuen Center eröffnen. Außerdem würde sich der Edeka-Markt in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem großen Rewe-Supermarkt über kurz oder lang nicht halten können. Doch manchmal laufen die Dinge anders, als man denkt.

Fakt ist: Wellmann ist umgezogen. Angesichts der Tatsache, dass das Gebäude der J. + N. Külkens Immobilien GmbH gehört und Johannes Külkens der Inhaber der Bäckerei Wellmann ist, erscheint dies wenig erstaunlich. Nur den Edeka-Markt an der Töpferstraße, gerade mal 280 Meter von dem neuen Center mit Rewe, dm-Markt, Wellmann und dem Kleidungsgeschäft "Ernsting's Family" entfernt – den gibt es immer noch. Und ihn soll es auch weiterhin geben, allerdings in größerer und modernisierter Form.

Immobilie in Hellern gekauft

Vor dem Edeka findet gerade eine Luftballonaktion statt, und Kinder aus dem nahe gelegenen Wiho-Kindergarten freuen sich über geschenkte Äpfel und Bananen, als Guido Gartmann unserer Redaktion von seinen Plänen berichtet. In dem Gespräch wird er Sätze sagen wie "Man darf nicht so schnell aufgeben", oder "Man muss auch mal was wagen."



Guido Gartmann hat die Immobilie in Hellern nämlich vor Kurzem gekauft. "Ich setze voll auf Hellern", sagt Gartmann, der weitere Edeka-Märkte in Hasbergen, Georgsmarienhütte, Hagen, Bad Rothenfelde, Lienen und Wallenhorst betreibt. Die Märkte laufen unter dem Namen "Dütmann", der Grund dafür liegt fünf Generationen zurück, ein "Gartmann" heiratete sich in Oesede auf einen Hof "Dütmann" ein, aus der Beziehung gingen keine Söhne hervor, so dass der Familienbetrieb fortan Dütmann hieß, der Unternehmer jedoch Gartmann. So viel dazu.

800 Quadratmeter groß ist der Edeka an der Töpferstraße in Hellern derzeit, aber er soll wachsen: Rund 1200 Quadratmeter groß soll er werden, mit deutlich größerer Obst- und Gemüseabteilung und vergrößertem Sortiment. Ein Anbau soll auf dem Parkstreifen auf der Seite zur Lengericher Landstraße hin kommen, neue Parkplätze auf der gegenüberliegenden Seite des Marktes enstehen, so dass es nach dem Umbau laut Gartmann insgesamt mehr Parkplätze gebe, auch wenn eine Kundenumfrage ergeben habe, dass viele Kunden mit dem Rad oder zu Fuß kommen.



Anbau und größeres Sortiment

Des weiteren soll eine Ladestation für Elektrofahrräder geschaffen werden. Die DHL-Packstation wird bleiben, nur an anderer Stelle stehen. Die Beleuchtung wird komplett auf LED umgestellt. Baubeginn soll sofern möglich noch in diesem Jahr sein, für die Pläne hat der Verwaltungsausschuss der Stadt Osnabrück bereits grünes Licht gegeben. Der Bauantrag ist gestellt, sobald er auch bewilligt wird, geht es los. Vorbild des modernisierten Edeka-Marktes soll der Dütmann in Hasbergen sein.

Kunden müssen sich während der Umbauphase auf keine größeren Einschränkungen gefasst machen, sagt Guido Gartmann: Für die Bauarbeiten muss der Supermarkt lediglich vier Tage lang schließen.

Doch ist das alles nicht sehr riskant angesichts der direkten Konkurrenzsituation?



2016 erstellte im Auftrag des Fachbereichs Städtebau die BEE Standort- und Kommunalberatung Münster eine Verträglichkeitsuntersuchung, die damals das geplante Einkaufszentrum als "grundsätzlich vertretbar" einstufte, allerdings auf "Umverteilungseffekte" im Stadtteil hinwies. Gerade für den Edeka-Markt an der Töpferstraße könne es eng werden, ein "Marktaustritt dieses Anbieters" könne die Folge sein, hieß es damals.



Kunden blieben Supermarkt treu

"Die Umsätze sind eingebrochen", bestätigt Gartmann. Doch sie seien nicht so stark eingebrochen wie befürchtet. "Trotz des entstandenen Wettbewerbs haben unsere Kunden uns die Treue gehalten", sagt Gartmann. Der Supermarkt sei in Hellern sehr beliebt und verwurzelt, meint der Inhaber und legt Berichte vor, die er von der Firmenseite ausgedruckt hat: Grillaktion mit der Nachbarschaftshilfe "Helfen in Hellern", neue Trikots für den SV Hellern, eine Auszeichnung für "generationenfreundliches Einkaufen".

"Wir kennen unsere Kunden mit Namen und halten auch gerne mal einen kleinen Plausch", meint Marlies Fischer, stellvertretende Marktleiterin des Edeka-Marktes an der Töpferstraße. Viele ältere Kunden bestellten ihre Ware telefonisch, und oft müsste sie nicht einmal auf den Zettel schauen, um zu wissen, welche Lebensmittel diese bräuchten. "Und wenn man sich dann noch an ihren Geburtstag erinnert, dann freuen sie sich", sagt Marlies Fischer und lacht. Denn auch wenn es rechnerisch künftig wohl ein zu großes Supermarktangebot in Hellern gebe, könne sich der Edeka-Markt dank des persönlichen Kontakts weiterhin behaupten, ist sie sich sicher.