Osnabrück. Seit acht oder neun Jahren bereits gibt es in Osnabrück eine Selbsthilfegruppe für „Hochsensible“.

Besser als „hochsensibel“ finden die Betroffenen allerdings die Bezeichnung „hochsensitiv“. Denn ihre stark ausgeprägte Wahrnehmungs- und Empfindungsfähigkeit hat wenig mit einer „sensiblen“ Empfindlichkeit gemein, deren Vertreter leicht gekränkt oder gar beleidigt sind. „Wir nehmen einfach mehr und intensiver wahr als andere“, erläutert Anne Gutzeit, die die Gruppe seit ein paar Jahren leitet.

Überreizt

Es versammeln sich in der SHG meistens etwa 20 Personen, die unter ihrer außerordentlichen Empfindsamkeit gelegentlich oder häufig leiden, weil sie sich damit von den geschätzten 80 Prozent ihrer Mitmenschen unterscheiden, die nicht so empfindlich sind. Wenn Hochsensitive überreizt oder gar mit einer Vielzahl verschiedener Eindrücke überfordert sind, kommen sie nur schlecht zur Ruhe und benötigen aus Gründen des Selbstschutzes besondere Strategien.





Anne Gutzeit erläutert die Kriterien für eine Hochsensitivität: „Die Betroffenen sind stark reizempfindlich – Lärm, Licht, Gerüche, kratzige Pullover, ungleich fest geschnürte Schuhe und vieles mehr können sie nicht ertragen.“ Wer so geartet sei, könne keinen Job im Großraumbüro aushalten, oft nicht einmal im Zweipersonenbüro.

Intensive Wahrnehmung von Empfindungen

Als zweites Merkmal der Hochsensitivität nennt Gutzeit eine schnellere und intensivere Wahrnehmung der Empfindungen und Gefühle anderer Menschen. Sie erfassen sofort, wie es dem anderen geht und wie er „tickt“. Das könne im Extremfall dazu führen, dass ein Hochsensitiver die schlechte Laune seines Gegenübers übernehme und sich auch noch dafür verantwortlich fühle.

Viele Hochsensible „denken“ in Bildern, Farben oder Räumen. Statt analytisch-logisch an Dinge heranzugehen, dränge sich ihnen oft ein komplexer Eindruck auf, mit dem sie „sofort alles durchschauen“, sagt Anne Gutzeit. Sie sei zum Beispiel im Kopfrechnen sehr schnell, weil sie den Zahlenraum von 1 bis 100 plastisch vor Augen habe und das Ergebnis einer Rechenaufgabe nur „ablesen“ müsse. Ihre Tochter, die die Hochsensitivität geerbt habe, komme als Pädagogin besonders gut mit verhaltensauffälligen, schwierigen Kindern zurecht, weil sie die dazu erforderliche Intuition mitbringe: „Man sieht doch, was dem Kind fehlt“, sage sie, wohingegen ihren Kolleginnen das kindliche Verhalten oft ein Rätsel bleibe.

Gerechtigkeitsempfinden

Andere Hochsensitive seien Synästhetiker und sehen zum Beispiel Zahlen farbig, viele verfügten über ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden oder hätten Zugang zu „höherem Wissen“. Damit, so Gutzeit, meine sie eine Art siebten Sinn, den auch viele Mütter entwickeln, sobald ihr Kind in eine prekäre Situation gerät. „Wie gut dieser Sinn sich entwickelt, hängt auch von der Erziehung ab“, ist sie überzeugt: Wer immer höre „Sei vernünftig, stell dich nicht so an!“, könne nicht so sensitiv werden wie ein Mensch, dem Ruhe und Rückzug zugebilligt wurde, wenn sich etwas für ihn „nicht richtig oder nicht gut“ anfühlte.

Gutzeit unterscheidet zwischen extrovertierten und introvertierten Hochsensitiven. Während letztere speichern, was sie tagsüber erlebt haben und abends grübelnd verarbeiten, nehmen sich die Extrovertierten nicht alles zu Herzen. Da sie Energie aus mitmenschlichen Kontakten beziehen, gehen sie anders mit den auf sie einströmenden Reizen um. Auch die Ursache der besonderen Empfindlichkeit scheint eine wichtige Rolle zu spielen: Ist sie angeboren, kommt derjenige meist besser klar als der, dessen Empfindlichkeit aus einer Traumatisierung resultiert.

Absolute Ruhe ist wichtig

Allen gemeinsam ist jedoch, dass sie immer wieder Phasen absoluter Ruhe benötigen. Viele ziehen sich dann in ihre Wohnung, ihr privates Reich, zurück, das sie nur ungern unangemeldetem Besuch öffnen. Auch Abgrenzungsstrategien helfen: Weil ihre Intuition, Empathie und Aufmerksamkeit so leicht anderen Menschen gilt, müssen Hochsensitive sich bewusst auf sich selbst besinnen, sich durch Abgrenzung und Zuwendung zum eigenen Ich vor dem Selbstverlust bewahren. Da sie andere nur „mit Samthandschuhen“ anfassen und ihre eigenen Bedürfnisse oft mit „eigentlich“ einleiten, sich also nicht klar dazu stellen, empfänden sie andere Menschen oft als rücksichtslos und übergriffig.

In der SHG gibt es in der Regel Themenabende mit einem kurzen Impulsvortrag, zum Beispiel über Persönlichkeitstypen, das ‚innere Kind‘ oder das Helfersyndrom. Anschließend wird diskutiert. Dabei werden auch konkrete Erfahrungen ausgetauscht. Die Tatsache, dass auch andere Menschen mit den gleichen Problemen und Schwierigkeiten konfrontiert sind und oft schon Lösungen gefunden haben, sei für alle immer wieder bereichernd, betont Anne Gutzeit.

Monatliche Treffen

Die SHG trifft sich an jedem zweiten Donnerstag im Monat um 20 Uhr in der Mansarde im Haus der Jugend, Große Gildewart 6-9, in Osnabrück. Am 8. November geht es um „Abgrenzung“.

Info: www.hochsensible-osnabrueck.de

Kontakt: Anne Gutzeit; Tel. 0541/3354561 oder info@impuls-gutzeit.de