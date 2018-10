Osnabrück. In Kooperation mit der Sparkasse Osnabrück führt der Rosenhof als erster Veranstaltungsort der Stadt das bargeldlose Bezahlen ein.

Der Trend zum bargeldlosen Bezahlen ist nicht aufzuhalten: Immer mehr Menschen benutzen Scheckkarten oder ihr Mobiltelefon, um an der Kasse des Supermarktes oder im Restaurant zu bezahlen. Demnächst wird man daher auch kein Bargeld mehr benötigen, wenn man in den Rosenhof geht: In Kooperation mit der Sparkasse Osnabrück wird der Tanz- und Konzertsaal „bargeldlos“.

„Jetzt kann auch die Damenwelt ihre Tasche zuhause lassen“, erklärt Nancy Plaßmann vom Vorstand der Sparkasse. Stattdessen kann jedermann die mit Geld aufgeladene V.I.P.-Karte in die Hosentasche stecken oder mit dem Android-Smartphone bezahlen. Sieben feste Kassen an den Theken und am Eingang sowie zwei Mobilkassen wurden von der Sparkasse mit den notwendigen Kartenterminals ausgestattet.

„Wir starten mit dem System anlässlich der 90er Jahre-Party am Samstag, den 20. Oktober“, erklärt Alexander Quickert vom Rosenhof. Um den Kunden die V.I.P.-Karte schmackhaft zu machen, wird sie zum Start mit kleinen Geschenken aufgeladen. Freigetränke oder Sonderaktionen zu Konzerten sind angedacht.

Für Bargeldfans, von denen es hierzulande immer noch sehr viele gibt, bleibt der Rosenhof trotz des neuen Systems geöffnet: „Natürlich kann man nach wie vor auch bar bezahlen“, sagt Betreiber Rüdiger Scholz. Dennoch freut er sich über den „bargellosen Rosenhof“, weil sich die neue Bezahl-Technologie immer mehr durchsetzen werde.