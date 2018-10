Osnabrück. Gruselstimmung im Emma-Theater - aber mit Vergnügen. Die rasante Horrorpersiflage „Das Geheiminis der Irma Vep“ feierte eine so gelungene wie umjubelte Premiere – und wurde zur Spielwiese für zwei besonders variable Schauspieler.

Denn das von seinem New Yorker Autor Charles Ludlam erklärte „Stück für Schnellverwandlungskünstler“ schien von Beginn an wie geschaffen für die beiden charismatischen Charakterdarsteller, die sämtliche Rollen und sich selbst mitunter schwindelig spielten. Auch das beabsichtigte Cross-Dressing setzten sie mit viel Lust und Spielfreude glanzvoll um. Thomas Kienast verkörperte dabei zum einen Lord Edgar, der privat auf Jagd nach Wölfen und beruflich auf die Suche nach Mumien geht – und zum anderen dessen arrogant-intrigante Haushälterin Jane, der am Ende eine Schlüsselrolle zukommt. Oliver Meskendahl spielte Lady Enid, die verängstigte und später geistig umnachtete neue Gattin des Lords, dessen buckligen und mondsüchtigen Stallknecht Nicodemus und den zwielichtigen Fremdenführer Alcazar, der den abergläubischen Ägyptologen zum Sarkophag der Prinzessin Pev Amri führt, deren Rolle Meskendahl gleich auch übernahm – und deren Name rückwärts gelesen auf die unter mysteriösen verstorbene Ex-Frau des Lords verweist, die als Untote und Anagram eines Vampirs auf seinem Landsitz herumgeistert.

Schockeffekte und Horrorzitate

Von ihr war im ausverkauften Emma-Theater lediglich eine Hand zu sehen und eine Stimme zu hören. Alle anderen Figuren wurden von den beiden Schauspielern mit so viel Verve und unheimlicher Rasanz in Szene gesetzt, dass das erstaunte Publikum nicht selten den Eindruck bekam, dass eigentlich mindestens drei Personen auf der Bühne agieren müssten. Als Ankerschauplatz des irren Spuks hat Bühnen- und Kostümbildnerin Christin Treunert das düstere, im klassischen viktorianischen Stil eingerichtete Bibliotheks- und Jagdzimmer in künstliches Kerzenlicht getaucht – gelegentlich buchstäblich blitzartig aufgehellt durch genreübliche Schockeffekte, die Teile des Publikums tatsächlich kurz zusammenzucken ließen. Auch die monströs-dramatische Musik von Ernst Bechert trug ihren Teil dazu bei. Während die Rahmenhandlung an Alfred Hitchcocks Hollywood-Erstling „Rebecca“ von 1940 erinnert, ist der 1984 entstandene und viel gespielte „Eingroschengrusel“ darüber hinaus gespickt mit literarischen und cineastischen Horrorzitaten - von Dracula über Frankenstein und Nosferatu bis hin zu Edgar Wallace-Klassikern und Polanskis „Tanz der Vampire“. Aber auch für alle Nichtkenner des Genres war die „Irma Vep“-Premiere im Emma-Theater ein gruseliges Vergnügen und ein vergnüglicher Grusel gleichermaßen.

Spagat zwischen Spannung und Komik

Regisseur Dominique Schnizer und Dramaturg Sven Kleine haben Ludlams tempo- und anspielungsreichen Wahnsinn auf Spielfilmlänge herunter gestrichen – das allerdings derart unterhaltsam, spannend, kurzweilig und publikumsnah, wie es auf einer Leinwand kaum möglich wäre. Ihren beiden Multiprotagonisten, gelang dabei der Spagat, mit irrlichtender Spannung die Zuschauer zu fesseln, sie aber gleichzeitig mit aberwitziger Komik zu befreien, die mitunter knapp, aber gekonnt am Klamauk vorbei schipperte. Nachdem am Ende der Lord und die Lady nebulös „zu den Sternen und dem ewigen Schweigen“ hinaufgeschaut hatten, spendete das irdische Premierenpublikum nicht enden wollenden Applaus.