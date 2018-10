Osnabrück. Zum sechsten Mal vor eingeschworener Fangemeinde in der Gaste Garage: der amerikanische Fusion-Gitarrist Dean Brown.

Der Zuschauer wird Zeuge musikalischer Entwicklungsarbeit. „Wir alle haben neue Songs geschrieben, die wir jetzt beim Spielen auf Tour wachsen lassen“, sagt Dean Brown, greift in die Gitarrensaiten und zeigt lautstark auf, was er darunter versteht. Gemeinsam mit seiner Band generiert er eine verspielte, improvisationsreiche Mischung der Stile ohne Scheuklappen.

Vier Musiker stehen ihm zur Seite, jeder für sich mit außerordentlicher Virtuosität ausgestattet: Da sitzt Marvin „Smitty“ Smith am Schlagzeug, der auch verzwickteste Rhythmen exakt und kompakt trommelt. Da bedient Linley Marthe den Bass, bringt ihn mit einer bemerkenswerten Leichtigkeit zum Singen und Brummen, entlockt ihm in Solopassagen wahre Tonkaskaden.

Für ganz besondere Tonfarben sorgt Vibrafonist Bernard Maseli, der sich für eine elektronische Ausgabe des Instruments entschieden hat, mit der er auch den Klang eines Pianos und eines Keyboards imitieren kann. Was spezielle Effekte angeht, kann die Band noch mehr bieten: Der polnische Violinist Mateusz Pliniewicz schickt seine Geigentöne bisweilen durch mehrere Effektgeräte, sodass seine Soli exotisch, folkig und sogar balkanesk daherkommen.

„RoLaJaFuFu“ lautet der Titel des Albums, das Dean Brown 2016 veröffentlichte. Es sind die Abkürzungen verschiedener Musikstile, denen sich der amerikanische Musiker bedient: Rock, Latin, Jazz, Funk, Fusion. Diese Ingredienzen bekommt man jetzt auch in der Gaste Garage serviert.

Brown liefert funkige Akkorde, feiert pfeilschnelle Soli, feuert seine Mitstreiter zu furiosen Duellen an und bewegt sich dazu exaltiert, mit Hopsern und Ausfallschritten.

Zum sechsten Mal ist Dean Brown in der Gaste Garage zu Gast. Dem Gitarristen gefällt es in der zur Konzerthalle hergerichteten Autowerkstatt so gut, dass er sich zu einem gewagten Kompliment hinreißen lässt: „Ich liebe diesen Ort und hoffe, dass ich hier irgendwann einmal mein 100. Konzert geben kann.“

Dann intoniert er „Hypertension“, was auf Deutsch „Bluthochdruck“ bedeutet. Browns Beteuerungen, davon sei das Publikum nicht betroffen, legt die Vermutung nahe, er selbst könnte beim Komponieren unter Bluthochdruck gelitten haben, denn nach einem sphärischen Intro entwickelt sich das Stück zu einem hochnervösen Fusion-Biest.

Seinem Vater, einem amerikanischen Berufssoldaten, und allen anderen toten Soldaten auf der ganzen Welt widmet er das Stück „Old Soldiers“, eine betroffen machende Jazzrock-Elegie, die sich zu einem zornigen Statement gegen den Krieg steigert.