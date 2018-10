Tierisch was zu lachen im Osnabrücker Zoo MEC öffnen

Feurig und lustig war die Show von Salim vom Comedy- und Akrobatik-Duo „Klirr deluxe“ bei den ersten „Comedy Nights“ im Osnabrücker Zoo. Foto: Carolin Hlawatsch

Osnabrück. Im Zoo Osnabrück ist derzeit richtig was los: Zum zweiten Mal leuchten bei den „Zoo Lights“ ab Einbruch der Dämmerung über 650 teils überlebensgroße Tierfiguren an den Wegen. An diesem Wochenende hatten Besucher zudem tierisch etwas zu lachen – bei den „Comedy Nights“.