Osnabrück. Einen Familienstreit wollten zwei Brüder "wie Männer klären". Die Polizei findet schließlich gestohlene Kennzeichen und Betäubungsmittel.

Der Polizei wurde am Samstagabend gegen 23.15 Uhr eine Familienstreitigkeit unter Geschwistern gemeldet, die sich von der Straße Voßkuhlen, wo es zuvor schon einen Polizeieinsatz gegeben hatte, in den Bereich Hirschberger Straße verlagert hatte. Anschließend haben sich die Brüder offenbar erneut verabredet, um in der Hirschberger Straße "die Sache, wie Männer zu klären".



Angriff mit Pfefferspray

Dort sei es dann zunächst zu einem lautstarken Streit gekommen. Der 39-jährige Bruder besprühte den anderen schließlich mit Pfefferspray und floh. Die Polizei stellte ihn schließlich gegen 23.50 Uhr im Rahmen einer Fahndung. Er verbrachte den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle. Am Sonntagmorgen wurde seine Wohnung durchsucht. Die Beamten fanden gestohlene Kennzeichen und Betäubungsmittel. Der 39-Jährige wird sich nun wegen diverser Delikte verantworten müssen, für die Wohnungen seiner Geschwister erhielt er einen Platzverweis.