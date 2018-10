Osnabrück. Ein Mann fuhr unter Drogeneinfluss Fahrrad und gefährdete dabei den Straßenverkehr am Kreisel Düstrüper Straße/Meller Landstraße. Die Polizei fand den Mann kurz darauf. Bei der Vernehmung schlief er immer wieder ein.

Die Polizei wurde am Samstagabend gegen 18.30 Uhr zum Kreisel Düstruper Straße/ Meller Landstraße gerufen. Denn mehrere Autos mussten ausweichen, um einen Unfall mit einem Radfahrer zu verhindern. Mit einem weißen Damenrad fuhr er im Gegenverkehr auf der Düstruper Straße in Richtung Hannoversche Straße, heißt es in einer Meldung der Polizei weiter. Gegen 19.10 Uhr fand die Polizei schließlich den Radfahrer.



Unter Drogen

Der 32-jährigen Osnabrücker war nicht – wie zunächst angenommen – betrunken. Er habe aber Drogen genommen. Selbst während der Befragung schlief der Mann offenbar immer wieder ein. Schließlich wurde ihm eine Blutprobe entnommen und er wurde in eine Klinik eingeliefert.

Die Polizei Osnabrück bittet die Autofahrer, die dem Radfahrer ausweichen mussten, um Unfälle zu verhindern, sich unter 0541/3272315 oder 0541/3272115 zu melden.