Spielhallen geraten immer wieder ins Visier von Räubern. Am Samstagmorgen wurden zwei überfallen. Foto: Arne Dedert/dpa

Osnabrück. Am Samstagmorgen sind zwei Spielotheken überfallen worden. Während am frühen Morgen eine Alarmanlage den Raub vereiteln konnte, floh ein Räuber am späten Samstagmorgen mit Beute.