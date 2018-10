Osnabrück. Dieser Abend mit dem Jazzgitarristen und der Jazzsängerin erfüllt die Hörerwartung des einschlägigen Fachpublikums ganz.

Michael Sagmeister ist zweifellos einer der schnellsten unter den Stahlsaitenvirtuosen. Exemplarisch zeigt er Faszination und Begrenzung seiner Hybridgitarrentechnik. Zwischen Daumen und Zeigefinger hält er das Plektrum. Ihm stehen damit Skalenläufe in schier unbegrenzter Geschwindigkeit zu Gebote. Von Zeit zu Zeit setzt er Doppel-oder Dreiklänge im Anschlag von Mittel- und Ringfinger dazwischen. So liegt die Melodie zwangsläufig immer unter den Harmonien. Will er nun Melodietöne über Harmoniefolgen platzieren, braucht er entweder einen Duopartner, über dessen Akkorden er improvisiert, oder er muss zuvor ein Playback aufnehmen, um anschließend darüber zu spielen. Solange er solistisch wirkt, steht seine musikalische Welt gewissermaßen auf dem Kopf.

Die Vertauschung von normalerweise üblichen Positionen prägt auch sein Verhältnis zur Sängerin. Nicht Michael Sagmeister ist Antonella Dorios einfühlsamer Begleiter. Nein, sie erscheint als zuückhaltende Solistin, welche ihrem Partner großen Spielraum lässt für seine bis zur Raserei ausschweifenden Soli. Schade eigentlich, denn sie hat eine wunderbar timbrierte Altstimme und verfügt über ausgeprägte Fähigkeiten, auch nonverbal starke Gefühle sängerisch zu artikulieren.

Es liegt in der Natur der Sache, dass dieses Künstlerpaar Titel wie Lyon Russels "Masquerade", Pino Danieles "Sicilie" , "Sunny" von Bobby Hebb oder den Traditional "Help The Poor" so weitmaschig interpretiert, dass stets Freiräume für Sagmeister bleiben. Doch schließlich revangiert er sich. Bei einigen weniger bekannten italienischen Titeln lehnt er sich rhythmisch wie melodiös an seine Partnerin an. Und endlich entsteht sie, eine musikalisch begückende Einheit!