Bei Geld hört die Freundschaft zu den Bürgermeistern auf

Osnabrück. Bei Geld hört die Freundschaft auf. Die interne E-Mail, die unserer Redaktion zugespielt wurde, offenbart, dass der Landkreis Osnabrück die Bürgermeister mehr als Gegner denn als Partner versteht, wenn es darum geht, wie viel die Gemeinden von ihren Steuereinnahmen behalten dürfen. Ein Kommentar.

Die Verwaltungsspitze und die regierenden Kreistagsfraktionen hatten Angst, die Bürgermeister könnten sich mit ihrer Forderung durchsetzen. Anstatt aber das Gespräch mit den Bürgermeistern über die Höhe der Kreisumlage zu suchen, erklärten sie in Basta-Manier direkt per Pressemitteilung, dass nur halb soviel drin sei.

So geht man mit Bürgermeistern nicht um, wenn sie Partner sein sollen. Die Gemeinden wollen zwölf Millionen Euro weniger Kreisumlage zahlen als beim bisherigen Kreisumlage-Hebesatz von 47 Prozentpunkten vorgesehen wären. Und das aus gutem Grund: Der Kreis hat 2017 ein Plus von zehn Millionen Euro gemacht, Einnahmen über die Kreisumlage stiegen an: Während der Kreis darüber 2016 noch 161 Millionen Euro einnahm, waren es ein Jahr später bereits 177 Millionen Euro. Klar, dass die Bürgermeister nun mehr Geld in ihrer Gemeinde behalten wollen. Landrat sowie CDU- und SPD-Fraktionschefs müssen mit den Bürgermeistern noch vor Beginn der Haushaltsberatungen endlich über eine angemessene Kreisumlage diskutieren.