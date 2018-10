Zum Ende der Herbstferien in Niedersachsen blieb es relativ ruhig auf den Straßen: Lediglich am Autobahnkreuz Lotte/Osnabrück gab es am Samstagmorgen wegen verengter Fahrstreifen bis zu fünf Kilometer Stau, der sich zum Mittag aber auflöste. Foto: Archiv/Gert Westdörp

Osnabrück. Auf den Autobahnen in der Region Osnabrück ist es am Samstag zum Ende der Herbstferien in Niedersachsen und zum Beginn der Herbstferien in Nordrhein-Westalen ruhig geblieben. Nach Angaben der Polizei gab es am Samstagmorgen lediglich wegen verengter Fahrstreifen im Bereich des Kreuzes Lotte/Osnabrück bis zu fünf Kilometer Stau, der sich zum Mittag aber auflöste.