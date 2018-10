Osnabrück. Im guten Glauben, ihrer Nicht aus einer Notlage zu befreien, hat eine Seniorin in Osnabrück einer Betrügerin mehrere Tausend Euro übergeben.

Am Donnerstagnachmittag fiel die ältere Dame auf den „Enkeltrick“ herein, wenngleich sich die Betrügerin in diesem Falle als Nichte ausgegeben hatte, teilte die Polizei am Freitag mit.

Eine Frau hatte die Rentnerin angerufen und gab vor, ihre Nichte zu sein. Die vermeintliche Nicht erklärte der Dame, dass sie in Geldnöten sei und eine Rechnung beim Amtsgericht bezahlen müsse. Der Empfänger des Bargeldes sei ein Dr. Sommer. Die Anruferin bat „ihre Tante“, das Geld von ihrem Konto abzuheben.

Rentnerin fährt mit Taxi zum Geldautomaten

Die Dame sagte, ihre Bank sei geschlossen. Die Anruferin schlug ihr vor, mit einem Taxi zu einem Geldautomaten zu fahren – was diese auch tat.

Wieder daheim erhielt sie erneut einen Anruf von der vermeintlichen Nichte. Diese sagte, sie könne das Geld nicht selbst abholen. Sie schicke eine Frau Nowak.

„Nichte“ bedankt sich anschließend

Kurz darauf klingelte eine Frau bei der Rentnerin und stellte sich als Frau Nowak vor. Die Seniorin übergab ihr das Geld. Die vermeintliche Nichte rief später erneut an und bedankte sich bei der Dame. Sie versicherte, sie am Abend zu besuchen. Der Besuch blieb selbstredend aus.





Anzeige Anzeige