Godewind am 21. Dezember in der Osnabrück-Halle

Zusammen rücken wird die Band Godewind bei ihrem Weihnachtskonzert am 21. Dezember in Osnabrück. Foto: Torsten Landsberger

Osnabrück. Eine neue Form für ihr traditionelles Weihnachtskonzert hat sich norddeutsche Band Godewind ausgedacht. Sie will am 21. Dezember die Osnabrück-Halle in ein Wohnzimmer verwandeln.