Osnabrück. Sie jagen und sammeln und jagen und sammeln – und das seit 200000 und ein paar Jahren. Gemeint sind Frauen und Männer. Am Samstag sinniert der „Caveman“ darüber im Osnabrücker Rosenhof.

In Osnabrück jagt und sammelt der „Caveman“ auch schon seit einigen Jahren. Die Ein-Mann-Komödie erfreut sich bleibender Beliebtheit. Gespielt wird der „Caveman“ dieses Mal von Guido Fischer, Mitbegründer des Theaters „fischer & jung“, das auch mit dem Stück „Ganz oder gar nicht“ in Osnabrück gastierte. In „Caveman“ erkundet er auf amüsante Weise das Verhältnis zwischen Mann und Frau. Und er stellt fest, dass sich in über zweihundert Jahrtausenden wenig geändert hat: Männer sind Jäger und Frauen Sammlerinnen.

Die Aufführung von „Caveman“ im Rosenhof in Osnabrück beginnt am Samstag um 20 Uhr. Eintritt: 28,40 Euro. Karten erhältlich unter www.deinticket.de.





Swing

Mit Hot Jazz und Swing kommt das Hamburger Quartett Shreveport Rhythm am Samstag ins Blue Note in Osnabrück. Ihm wird eine eigene Mischung aus musikalischer Raffinesse, heißen Arrangements, rhythmischem Drive und gleichzeitig witzigem Entertainment zugesprochen.

Shreveport Rhythm gastiert bereits zum zweiten Mal auf Einladung des Park Lane Jazz Clubs in Osnabrück. Mittlerweile hat die Gruppe auf vielen nationalen und internationalen Festivals gespielt und auch in der Lindy-Hop-Szene Anhänger gefunden. Mal sehen, ob am Samstagabend das Tanzbein geschwungen wird.

Das Konzert von Shreveport Rhythm im Blue Note in Osnabrück beginnt am Samstag um 20 Uhr. Eintritt: 17 Euro. Kartentelefon: 0541/600650.

Heavy Metal

Zum ersten Mal seit 2011 kommt die schwedische Power Metal-Band Hammerfall wieder nach Osnabrück. Am Samstag spielt sie mit den Kollegen von Amored Dawn im Hyde Park.

Auf ihrer Herbst-Tournee spielt Hammerfall nur vier Mal in Deutschland. In den Achtzigerjahren und dem ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends waren die Schweden häufiger in Osnabrück. Nun spielen sie ihren von Bands wie Helloween und Judas Priest beeinflussten Metal wieder hier. Die brasilianische Band Amored Dawn ist zum ersten Mal in der Hasestadt.

Das Konzert mit Hammerfall und Amored Dawn im Hyde Park in Osnabrück beginnt am Samstag um 20 Uhr. Eintritt: 30,80 Euro. Karten unter www.deinticket.de oder der Nummer 0541/22596.