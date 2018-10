Elektro mit Leyya in der Kleinen Freiheit in Osnabrück CC-Editor öffnen

Das Elektropop-Duo Leyya kommt am Donnerstag nach Osnabrück. Foto: Gabriel Hyden

Osnabrück. Nach Bilderbuch und Wanda rollt nun der nächste Hype aus Österreich auf uns zu. Das Elektropop-Duo Leyya stellt sich am Donnerstag, 18. Oktober, in der Kleinen Freiheit in Osnabrück vor.