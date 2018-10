Osnabrück. Ihr aktuelles Album „Reservation Blues“ stellt das Quintett B. B. & The Blue Shacks am Donnerstag, 18. Oktober, im Blue Note in Osnabrück vor. Darauf kommt die geballte Ladung von drei Jahrzehnten Erfahrung im Musik-Geschäft zur Geltung.

Ihre Mischung aus Blues und Soul kommt nicht nur in Deutschland an, was Auszeichnungen wie der „German Blues Award“ oder der von einem französischen Journalisten verliehene Titel „Beste Bluesband Europas“ belegen. Auch in Dubai, in Los Angeles und in Australien wird die Musik von B. B. & The Blue Shacks geschätzt. Nun kommen die Hildesheimer um die Brüder Michael Arlt am Gesang und Andreas Arlt an der Gitarre auf Tournee, um ihr aktuelles Album vorzustellen. Das niederländische Blues Magazine meinte, es sei eine herrliche CD mit Fünfzigerjahre Chicago Blues, Soul, Swing, Jump und treibenden Shuffles.

Das Konzert von B. B. & The Blue Shacks im Blue Note in Osnabrück beginnt am Donnerstag, 18. Oktober, um 20.30 Uhr. Eintritt: 19 Euro. Kartentelefon: 0541/600650.