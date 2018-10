Osnabrück. Einen Trip in die Siebzigerjahre unternimmt die Band Blood of the Sun am Mittwoch, 17. Oktober, im Bastard Club in Osnabrück. Sie spielt klassischen Hard Rock aus dieser Zeit. Am Schlagzeug sitzt Henry Vasquez von der Doom-Band St. Vitus.

Anklänge von Deep Purple, Led Zeppelin oder Mountain sind in der Musik von Blood of the Sun zu finden. Die Musiker aus Fort Worth im US-Bundesstaat Texas haben sich diese Ikonen als Vorbilder genommen und spielen klassischen, auf Riffs basierenden Rock, wie er in den Siebzigern beliebt war. Auf ihrer aktuellen Tournee stellt Blood of the Sun das neue Album „Blood’s thicker than Love“ vor. Die Stücke wurden fast alle im Jahr 2018 geschrieben.

Das Konzert von Blood of the Sun im Bastard Club in Osnabrück beginnt am Mittwoch, 17. Oktober, um 20 Uhr. Eintritt: 15 Euro. Tickets und Infos unter http://bastardclub.de oder Kartentelefon: 0541/91590178.