Ganz in weiß statt bunt posiert Kay Ray nun für Fotos. Am Donnerstag zeigt er in Osnabrück sein neues Programm. Foto: Andreas Elstner

Osnabrück. „Wonach sieht’s denn aus?!?“, fragt Kabarettist Kay Ray in seinem neuen Programm. Das zeigt er am Donnerstag, 18. Oktober, im Rosenhof in Osnabrück.