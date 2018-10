Osnabrück. Osnabrück ist weit weg von Chemnitz. Aber die dortigen Aufmärsche rechtsradikaler Gruppen sind vielen Menschen hier nahe gegangen. Deswegen haben sich der Bastard Club und die Osnabrück-Halle dazu entschlossen, Benefiz-Konzerte gegen Rechts und für Toleranz und Respekt am Sonntag, 21. Oktober, zu veranstalten.

„Rassismus ist das Übel unserer Welt. Nazi sein bedeutet, dass du verloren hast, bevor du anfängst. Du kannst nicht gewinnen. Du bist nur dumm.“ Diese weisen Worte hat niemand geringeres als der 2015 verstorbene Lemmy Kilimister gesagt. Der Bassist und Sänger von Motörhead wäre sicher bei einem der beiden Konzerte dabei – wenn er noch leben und in Osnabrück wohnen würde. Aber auch ohne Lemmy kann sich das Aufgebot am Sonntag sehen lassen.

Die Osnabrück-Halle startet in den Tag um 15 Uhr. Die Mitarbeiter der Lagerhalle und Osnabrück-Halle haben die Initiative ergriffen und wollen ein klares Zeichen für Toleranz und Respekt setzen. Unter dem Motto „#WIRMACHEN WAS“ und „Gute Unterhaltung für ein anständiges Miteinander“ spielen in der Osnabrück-Halle zahlreiche Bands auf drei Bühnen. Mit dabei sind unter anderen Ombre di Luci, der Matthäus-Chor, Rapper Jimmy Spliff und Freunde, Caught Indie Act, Greenbeats, die Trio-Coverband Oirt, Ismail Türker und Gülfidan Söylemez oder die One World Session. Die Die Moderation übernimmt Kenny Krause (Sport1/ZDF neo). Unter den Unterstützern sind unter anderen Zukunftsmusik/Kleine Freiheit, Goldrush-Productions/Rosenhof, Fokus e. V., das Theater Osnabrück, Public Entertainment, Starlight Showservice, Die Etagen, The Living Proof Agency und Tale.Act.Entertainment. Die Einnahmen kommen wohltätigen Zwecken zugute.

Im Bastard Club startet der Reigen um 16 Uhr mit dem „Kaffeekränzchen gegen Rechts“. Es gibt selbst gebackenen Kuchen. Aus dem Erlös wird ebenso wie aus anderen Einnahmen eine Spende an Exit Deutschland generiert. Die Initiative bietet Aussteigern aus der rechtsextremen Szene Hilfe zur Selbsthilfe an. Organisiert und unterstützt wird der Tag im Bastard Club von dem Club selbst, der Hardcore Family e. V., Hasekultur und Timezone Records.

Auf der Bühne stehen ab 17 Uhr die Blues Company, Dampfmaschine, die Ideal-Coverband Schöne Frau mit Geld, Atomic Peat, Laminius X, die Punk Rocker Splitterfaser und Blues-Mann Michael van Merwyk. Die Moderation im Bastard Club übernimmt Timo Wenner, Ex-Nutellica und „Rock den Rosenhof“.

#Wir sind mehr und #Wir machen was, Osnabrück-Halle, 15 Uhr, Bastard Club, 16 Uhr, Osnabrück, So., 21. 10., Eintritt: 5 bis 8 Euro (Bastard Club), frei (Osnabrück-Halle), mehr Infos unter http://bastardclub.de und https://www.osnabrueckhalle.de.