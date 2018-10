Osnabrück. Das Album „Monarchie und Alltag“ von Fehlfarben aus dem Jahr 1980 war stilbildend. Am Samstag, 20 Oktober, führt die Band es im Bastard Club in Osnabrück auf. Im Vorprogramm spielt das Trio Black Heino.

„Monarchie und Alltag“ landete auf dem ersten Platz der Rolling Stone-Liste „Die 50 besten deutschen Alben aller Zeiten“. Ohne diese Platte wären musikalische Bewegungen wie die Hamburger Schule in den Neunzigerjahren wahrscheinlich nicht entstanden. Nicht nur der Hit „Ein Jahr (es geht voran)“ sitzt noch heute in vielen Gehörgängen fest. Auch andere Stücke des Albums wie „Grauschleier“, „Militürk“ oder „Paul ist tot“ haben sich einen Platz in der deutschen Pop-Geschichte verdient. Fehlfarben bringen Musik aus einer Zeit in den Bastard Club, in der das Jahr 2000 als Science Fiction galt.





Die Band wird auf ihrer Tournee von Black Heino begleitet. Die Band spielt eine Mischung aus Mischung aus Garagen-, Pub- und Polit-Rock.





Das Konzert von Black Heino und Fehlfarben im Bastard Club in Osnabrück beginnt am Samstag, 20. Oktober, um 20 Uhr. Eintritt: 28 Euro. Karten erhältlich unter www.deinticket.de oder www.bastardclub.de/tickets.

Wir verlosen 2 x 2 Tickets. Senden Sie bis zum 18. Oktober eine SMS mit der Kennung mobil win fehlfarben an die Kurzwahlnummer 52020 oder rufen Sie unter 0137/808401390 an (Stichwort Fehlfarben).