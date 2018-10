„Glücksgriff“ für die Schlosskonzerte: Das Bartholdy Quintett spielt Mozart, Mendelssohn und Zemlinsky.Foto: Irene Zandel

Die Konzertsaison in Bad Iburg beginnt, ausnahmsweise am Montag, mit Tanja Becker-Bender und Péter Nagy. Timo Maschmann gibt einen Ausblick, was sonst noch im Rittersaal zu erleben sein wird.