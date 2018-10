HIV-Selbsttests ab sofort auch in Osnabrück erhältlich MEC öffnen

Der HIV-Selbsttest ist seit Anfang Oktober deutschlandweit frei verkäuflich. Er soll dazu beitragen, dass sich Menschen einfacher testen lassen können und es weniger Infizierte gibt, die nichts von ihrer Krankheit wissen. Auch die Aids-Hilfe-Osnabrück verkauft diesen Test ab Mitte Oktober. Foto: Viktoria Koenigs

vkoe Osnabrück. Seit Anfang Oktober dürfen HIV-Selbsttests in Apotheken und Beratungsstellen frei verkauft werden. Sie liefern innerhalb von zehn Minuten ein verlässliches Ergebnis. In der Anwendung sind sie so einfach wie ein Blutzuckertest. Darauf hat jetzt die Aids-Hilfe Osnabrück aufmerksam gemacht.