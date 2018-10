Osnabrück. Der Onlinehandel floriert, auch Osnabrücker bestellen fleißig Waren im Internet. Doch die Paketflut hat in der Stadt greifbare Folgen: verstopfte Papiermülltonnen, überfüllte Paketshops und lange Schlangen hinter Lieferwagen. Ein Überblick.

Da liegen sie, bestellt und noch nicht abgeholt: Hunderte Pakete, klein und groß, mit verschiedenen Aufdrucken und Aufklebern, deckenhoch gestapelt auf 17 Schwerlastregalen, die passgenau die vier Wände des Lagerraums bekleiden. "Wir sind gerade ausgebucht", sagt Britta Umland und quetscht sich an einem mannshohen Gitterwagen vorbei, auf dem ein zusätzlicher Turm an Kartons wackelt.

Umland leitet die vor vier Monaten neu eröffnete Post-Filiale am Kurt-Schumacher-Damm in Osnabrück. Der Lagerraum wurde in dem Wissen konzipiert, dass täglich 150 bis 200 Pakete hereinkommen, die Umland und ihre Kollegen für eine Woche aufbewahren müssen. Wenn Empfänger sie binnen dieser Zeit nicht abholen, gehen sie zurück an den Absender.

Im Schnitt lagern also 1000 bis 1400 Pakete im Nebenraum der Filiale. In der Hauptsaison werden es noch einmal deutlich mehr sein. "Ab Oktober zieht der Paketversand spürbar an. Der Höhepunkt ist dann das Weihnachtsgeschäft", sagt Umland. Theoretisch müssten sie noch einen Lagerraum anbauen, um der Kartonflut Herr zu werden. Praktisch werde es vermutlich darauf hinaus laufen, dass noch mehr Pakete als ohnehin schon im Verkaufsraum zwischengeparkt werden, so die Mitarbeiterin.



Dass dort am Kurt-Schumacher-Damm eine Filiale aus allen Nähten platzt, ist keine Ausnahme – es ist die Regel. Ähnlich sieht es in der Post-Zweigstelle am Dammer Hof in der Dodesheide aus: Shopleiter Torsten Reddehase lässt das Geschäft gerade umbauen. Der Posttresen wandert weiter nach vorne auf die Verkaufsfläche, damit der Lagerraum hinten wachsen kann. "Die Paketmenge nimmt immer weiter zu. Solange sie noch nicht von Drohnen zugestellt werden, bleibt es verrückt", sagt Reddehase.

Er beobachtet die Marktentwicklung und ist überzeugt: "Das Wachstum des Versandhandels ist noch nicht vorbei." Ein Großteil der bei ihm gelagerten DHL-Pakete stamme aus Onlinebestellungen. Eine nicht unwesentliche Menge machten auf Plattformen abgewickelte Privatverkäufe aus – etwa über Ebay-Kleinanzeigen.



Genaue Zahlen darüber, wie viele Pakete täglich, wöchentlich und monatlich in Osnabrück bestellt und zugestellt werden, gibt es nicht. Der Marktführer DHL hält sich bedeckt, was die regionalen Geschäftszahlen angeht. Nur so viel ist zu erfahren: An regulären Tagen befördere DHL rund 4,6 Millionen Pakete durch Deutschland. Im diesjährigen Weihnachtsgeschäft rechnet der Dienstleister bundesweit mit neuen Rekordmengen – von mehr als elf Millionen Paketsendungen täglich.

Anzeige Anzeige

"Stetig steigendes Paketvolumen"

Konkurrent Hermes gibt zumindest einen kleinen Einblick ins Regionalgeschäft: Im September wurden im Osnabrücker Stadtgebiet 33.500 Sendungen zugestellt, teilt Unternehmenssprecher Sebastian Kaltofen mit.

Auch Hermes verzeichne von Oktober an bis zum Weihnachtsgeschäft ansteigende Sendungsmengen, berichtet er. Dabei sei "E-Commerce ein wichtiger Faktor des stetig steigenden Paketvolumens." Täglich seien ungefähr 15 Fahrzeuge für Hermes im Osnabrücker Stadtgebiet unterwegs, um Pakete auszuliefern. Da die Mitarbeiter über Subunternehmer verpflichtet würden, habe Hermes selbst keinen Einblick, wie viele Paketzusteller die Strecken und Schichten unter sich aufteilten. An den Arbeitsbedingungen für die Boten entzündet sich immer wieder Kritik.

Wie viele gelbe Lieferwagen mit roter DHL-Aufschrift sich täglich im Osnabrücker Straßennetz bewegen, auch darüber gibt der Platzhirsch im Paketmarkt keine Auskunft. Der subjektive Eindruck: Es sind deutlich mehr als 15. "Diese Wagen sind ein Faktor, für den die Straßen Osnabrücks nicht ausgelegt sind", sagt Stadtsprecher Sven Jürgensen. Bemerkbar seien die Lieferfahrzeuge besonders zu Stoßzeiten, wenn die Hauptverkehrsadern ohnehin dicht seien. "Wenn dann noch ein Paketwagen eine der Spuren blockiert, kommt der Verkehr zum Erliegen." In Gesprächsrunden von kommunalen Mobilitätsplanern seien die Fahrzeuge der Paketdienste immer häufiger Thema.



Auch Fahrradfahrern sind sie ein Dorn im Auge – zumindest wenn die Lieferwagen statt auf der Straße auf Radwegen halten. So sind Radler gezwungen, sich in den Autoverkehr einzureihen, was für sie stets ein gewisses Risiko bedeutet. Mittlerweile sollten Paketboten zwar für die Gefahren sensibilisiert sein. Dennoch kursieren etwa in sozialen Medien immer wieder Bilder von rücksichtslos auf Osnabrücker Radwegen geparkten Paketwagen.

Die Lastwagen transportieren, was die Bürger online bestellen: bei Amazon, Zalando, Ebay und Versandapotheken. Vieles davon geht per Retoure zurück. Deutschlandweit soll es eine dreistellige Millionenzahl an Paketen sein, die pro Jahr zurückgeschickt werden. Der Rest wird genutzt – und die Verpackung landet meist im Müll. Mancheiner macht sich nicht einmal die Mühe, das Material zu zerkleinern und zusammenzupressen.



Die Auswüchse des Versandhandels sind auch in diesem Bereich unmittelbar zu spüren. Um die Altpapier-Entsorgung kümmert sich im Stadtgebiet der Osnabrücker Servicebetrieb (OSB). 13.000 Tonnen Papiermüll fallen in Osnabrück pro Jahr an. Das ist weniger als noch vor einigen Jahren. Aber: Die 13.000 Tonnen nehmen ein Zigfaches des früheren Müllvolumens an. Die Erklärung liefert Detlef Schnier, beim OSB Leiter der Abfallwirtschaft: "Der deutlich höhere Anteil an Kartonagen führt dazu, dass die Papiertonnen schneller gefüllt sind. Ein mit Verpackungskartons gefüllter Müllbehälter wiegt aber sehr viel weniger als beispielsweise ein randvoll mit Zeitungen gefüllter Behälter."

Der OSB muss also inzwischen einen höheren Aufwand betreiben und mehr Mülltonnen leeren, um den Umsatz stabil zu halten. Vergütet wird die Papierentsorgung nämlich pro Tonne. Den Papiermüll verkauft der OSB seit der letzten Ausschreibung an ein niederländisches Unternehmen, das den Wertstoff recycelt.



Möglicherweise hat der zunehmende Kartonanteil am Papiermüll bei künftigen Ausschreibungen einen mindernden Effekt für die städtische Verhandlungsposition. Denn: Pappkarton ist der weniger hochwertige Wertstoff im Vergleich zu Papier. Osnabrück beteiligt sich aktuell an einer bundesweiten Analyse der Altpapierzusammensetzung. Ergebnisse der Untersuchung stehen noch aus.

Unsitte der Vielbesteller

Solange versucht der städtische Entsorgungsbetrieb zumindest eine Unsitte der Vielbesteller einzudämmen: Überschüssige Verpackungskartons aus Bequemlichkeit einfach neben die (oftmals nur halb gefüllte) Papiertonne zu stellen. Besonders im Herbst und Winter, wenn es regne oder schneie, werde das Material aufgeweicht und zerfalle regelrecht beim Versuch, es in die Müllabfuhr zu wuchten, sagt Schnier.

Der OSB startete deshalb vor einigen Wochen eine Aufkleber-Kampagne. Wer regelmäßig Kartons neben die Mülltonne stellt, bekommt einen dezenten Hinweis an den Behälter geheftet: darauf, dass Osnabrücker kostenlos eine größere Papiertonne erhalten können. Idealerweise nutzten sie aber das Fassungsvermögen der bestehenden Tonne einfach besser aus.