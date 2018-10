Osnabrück. Die Natruper Straße in Osnabrück wird in der kommenden Woche zwischen der Albrechtstraße und der Straße Am Natruper Steinbruch voll gesperrt. Hintergrund: Die Stadtwerke setzen einen neuen Hausanschluss.

Die Baumaßnahme beginnt nach Angaben der Stadtwerke am kommenden Montag, 15. Oktober, und wird bis zum 19. Oktober abgeschlossen sein. In diesem Zeitraum ist die Fahrbahn in beide Richtungen gesperrt.

Die Busse der Linien 11, 12, 13 und S10 fahren währenddessen in beide Richtungen eine Umleitung von der Natruper Straße über „An der Bornau“, Pagenstecher Straße und Springmannskamp weiter auf die Natruper Straße. Die Haltstelle „Umweltstiftung“ wird stadteinwärts auf die Busspur in der Natruper Straße, stadtauswärts in die Straße „An der Bornau“ verlegt. Für Radfahrer und Fußgänger ist der Bereich entlang der Baustelle an der Natruper Straße in beide Richtungen frei.