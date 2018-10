Osnabrück. Wo findet an diesem Wochenende ein Flohmarkt in der Region Osnabrück und im Emsland statt? Hier finden Sie eine Übersicht der Flohmarkttermine am 13. und 14. Oktober 2018.

Die Flohmärkte in der Region Osnabrück und im Emsland sind immer gut besucht. An nahezu jedem Wochenende kann in der Region auf einem Flohmarkt gestöbert und nach Schnäppchen gesucht werden.

Zum Ende der Herbstferien gibt es an diesem Wochenende ein reichhaltiges Angebot. Publikumsmagnet ist sicher der Herbst-Flohmarkt im Moskaubad am Sonntag. In der Osnabrücker Stadtbibliothek und im Pfarrheim der katholischen Kirchengemeinde Lengerich gibt es Bücher für kleines Geld. Frauen und Kinder haben bei den Flohmärkten im Haus der Jugend in Osnabrück und in der Haselandhalle in Hollage Gelegenheit zum Stöbern.

Flohmarkt in Osnabrück: Flohmarkttermine am 13. und 14. Oktober 2018

Wir haben für Sie zusammengestellt, wo an diesem Wochenende ein Flohmarkt in Osnabrück stattfindet.

Flohmarkt in Osnabrück am Samstag, 13. Oktober 2018:

Flohmarkt an der Halle Gartlage: Wie an (fast) jedem Wochenende kann auch an diesem Samstag auf dem Trödelmarkt an der Halle Gartlage von 8 bis 16 Uhr nach Schnäppchen gesucht werden.

Bücherbasar in der Stadtbibliothek: Im Eingangsbereich verkauft die Stadtbibliothek von 10 bis 15 Uhr bei ihrem Bücherflohmarkt für kleines Geld Bücher, die aus dem Sortiment genommen werden. Schnäppchen gibt es bereits ab 50 Cent.

Flohmarkt in Osnabrück am Sonntag, 14. Oktober 2018:

Flohmarkt „Herbst im Moskaubad“ : Die Stadtwerke Osnabrück laden Erwachsene und Kinder, Schnäppchenjäger, Sammler und Trödler von 9 bis 16 Uhr zum entspannten Bummeln, Stöbern, Kaufen und Verkaufen ins Moskaubad ein.

Flohmarkt am Ikea-Möbelmarkt: Auf dem Außengelände von Ikea kann von 11 bis 17 Uhr beim Trödelmarkt gestöbert, gefeilscht und gehandelt werden.

Flohmarkt im Haus der Jugend: Das Mütterzentrum Osnabrück veranstaltet von 13 bis 17 Uhr im Haus der Jugend einen bunten Flohmarkt für Frauen und Kinder.

Flohmarkt im Osnabrücker Land: Termin am 13. Oktober 2018

Hier können Sie an diesem Wochenende im Osnabrücker Land feilschen und handeln.

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Samstag, 13. Oktober 2018:

Frauenflohmarkt in Wallenhorst-Hollage: Die St.-Josef-Kirchengemeinde lädt von 10 bis 14 Uhr zum Frauenflohmarkt „(ver)kauf für dich – von Frau zu Frau“ in die Haselandhalle in Hollage ein.

Flohmarkt im Emsland: Termin am 13. und 14. Oktober 2018

Auch im Emsland können Schnäppchenjäger an diesem Wochenende in alten Sachen stöbern.

Flohmarkt im Emsland am Samstag, 13. Oktober 2018

Hallentrödelmarkt in Lingen: Von 8 bis 17 Uhr können Schnäppchenjäger, Sammler und Trödler beim Trödelmarkt in der Halle IV nach alten Schätzchen suchen.

Flohmarkt im Emsland am Sonntag, 14. Oktober 2018

Hallentrödelmarkt in Lingen: Beim Trödelmarkt in der Halle IV kommen auch heute von 11 bis 18 Uhr Groß und Klein auf ihre kosten.

Bücherflohmarkt in Lengerich: Die katholische Kirchengemeinde St. Benedikt lädt ab 11.15 Uhr zum Pfarrfest ein. Rund um das Pfarrheim am Kirchweg gibt es ein buntes Programm mit Apfelpresse, Spielmobil für Kinder, Kirchenführungen und einem Bücherflohmarkt,

