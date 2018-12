Osnabrück.. Diese zwei Hunde öffnen die Herzen der Kinder, selbst jener, die zuvor lieber die Straßenseite wechselten, wenn ihnen ein Vierbeiner entgegen kam. Sie heißen Snuggles und Dreaming Blue, gehören der Rasse Mini-American-Shepherd an und haben einen anspruchsvollen „Job“ – als Therapiehunde in der Thomas-Kita am Osnabrücker Limberg.

Der kleine Snuggles ist noch sehr aufgeregt, ist er doch gerade einmal 15 Wochen auf dieser Welt – und schon soll für ihn der Ernst des Lebens losgehen, die Arbeit mit den Kindern in der Thomas-Kita. „Er ist noch Welpe und wird ganz behutsam und langsam, nicht länger als eine halbe Stunde täglich, an seine späteren Aufgaben als Therapiehund heran geführt“, erklärt Snuggles Besitzerin, die Kita-Leiterin Anke Müller.

Snuggles zur Seite steht die erfahrene fünfjährige Hünding Dreaming Blue, von den Kindern liebevoll „Dreamy“ genannt. Anke Müller absolvierte mit ihr die einjährige Therapiehund-Teamausbildung bei „Social dogs – Tiergestützte Interventionen und Weiterbildungen“ in Nottuln, die nun auch Snuggles durchlaufen soll. „Mit dem zweiten Hund verkürzt sich die Ausbildung ein wenig. Den theoretischen Teil braucht man nicht zu wiederholen, aber die Praxis muss natürlich auch mit diesem vierbeinigen Kollegen sitzen“, sagt die Kita-Leiterin. So richtig durchstarten in die Therapiehund-Karriere könnten die Tiere im Alter von 18 Monaten bis sieben Jahren. Sie sollten zunächst die Pubertät hinter sich haben, da manch ein Hund in dieser Zeit sein Wesen noch ändere.





Geeignet als Therapiehunde seien eigentlich alle Rassen und Mixe. So arbeitet in der Thomas-Kita auch noch Labrador Henry als tierischer Pädagoge. Viel ausschlaggebender als die Rasse sei nämlich der Charakter. „Ich habe mich für die Mini-American-Shepherds entschieden, weil sie neben einer kindgerechten Größe ein sehr freundliches, offenes Wesen mitbringen, sowie den sogenannten ,will to please' – sie wollen gefallen und Aufgaben bekommen“, sagt Anke Müller. So lieb und drollig ihre dreifarbigen Hunde auch aussehen, würden sich für die Arbeit mit autistischen Kindern, deren Wahrnehmung sehr sensibel ist, eher Hunde mit einer ruhigen Farbe eignen. „Jedes Kind ist anders, genauso jeder Hund und die jeweilige Aufgabe. Am besten wäre es, von Situation zu Situation aus einem ganzen Rudel verschiedener Therapiehunde wählen zu können“, meint Anke Müller und lacht.





Aber dafür gibt es ja auch noch die anderen tierischen Pädagogen in der Thomas-Kita, die im September 2017 zur Konsultationskindertagesstätte ernannt wurde, da ihr tierbezogener Schwerpunkt seit 2015 professionalisiert wurde. So kann die Thomas-Kita auch Hospitationen und Beratungen im Bereich der tiergestützten Pädagogik anbieten.

Beim täglichen Morgenkreis darf sich jedes Kind ein tierisches Angebot aussuchen und selbst entscheiden, ob es reiten oder lieber Kaninchen füttern möchte, ob es auf Löwenzahn-Suche für die Schildkröten oder lieber auf Gassi-Runde mit den Hunden geht. Kontakt zu Tieren ist jedenfalls stets gegeben und auch speziell erwünscht, denn er steigert laut den Erziehern das Selbstbewusstsein und Verantwortungsgefühl der Kinder, sei Entspannungsfaktor und Lernobjekt zugleich.

„Darf ich Snuggles das Leckerchen geben?“, fragt Emma (5) und belohnt den Welpen, nachdem er brav auf ihr Sitz-Zeichen reagiert hat. Von Anke Müller lernen die Kinder, wie sie auf Hunde zugehen sollten, um sie besser einzuschätzen. Neben Wissen über Hundeverhalten wird spielerisch Mathematik geübt: „Wie viele Leckerchen hältst Du denn da in deiner Hand?“, fragt die Kita-Leiterin den fünfjährigen Malik, der Dank der tiergestützten Pädagogik seine Angst gegenüber Hunden abbauen konnte. Auch kognitive Fähigkeiten werden geschult, wie beim Aufbau eines Parcours mit bunten Teppichen oder Würfeln. Beim Streicheln und Bürsten der Hunde wird die Gefühlsebene der Kinder angesprochen. „Themen wie Körpererfassung und Körperpflege können am Beispiel Hund gut besprochen werden“, meint Anke Müller.





Nach ihrem Einsatz bekommen Dreamy und Snuggles Rückzugszeit im Büro, mit Hundebox und Kuscheldecken. „Ruhephasen sind extrem wichtig“, weiß Anke Müller. Besonders den Welpen Snuggles hält sie bei der Arbeit noch sehr unter Kontrolle, denn auch nur ein kleines unschönes Erlebnis wie ein Ziehen am Ohr könnte im Kopf des Hundes zu einer negativen Verknüpfung mit den Kindern führen. Dabei sollen die Hunde doch Freude an ihrem Einsatz haben. Wichtig seien auch „Duldungsübungen“ wie zum Beispiel ein längeres Pfote-Halten, damit die Vierbeiner den Kindern gegenüber verlässlich tolerant sind. Als Ausgleich zu der Kopfarbeit, die die Hunde in der Kita leisten, betreibt Anke Müller mit ihnen in der Freizeit den Hundesport Agility und unternimmt ausgedehnte Spaziergänge, bei denen auch ihr dritter Hund mitläuft, ein Rhodesian Ridgeback. „Sowohl für die Kinder, als auch für die Hunde sind die Zusammenkünfte im Kita-Alltag eine große Bereicherung“, ist Anke Müller überzeugt.