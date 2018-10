Osnabrück. Der Leerstand in der Hasestraße 25 in Osnabrück hat bald ein Ende: Im November tritt das italienische Restaurant "Bei Tony" die Nachfolge des Manolo an. Auf der Karte finden sich vegane und nicht-vegane Speisen.

Vor rund einem Jahr schloss das Manolo – auch das Engagement des TV-Kochs Frank Rosin rettete das mexikanische Restaurant nicht. Die Immobilie hat mittlerweile den Besitzer gewechselt und seit einigen Wochen wird fleißig in den historischen Mauern gewerkelt. Am 12. November wollen Lyudmila und Roman Bickel hier das "Restaurant Bei Tony am Kontor Hasestraße" eröffnen.

Die Hälfte der Karte ist vegan

Das Paar führt schon seit einigen Jahren das "Bei Tony" in der Ellerstraße im Stadtteil Dodesheide. "Wir haben erst überlegt, ob wir mit dem Restaurant umziehen, uns dann aber dafür entschieden, einen zweiten Standort aufzubauen", sagt Lyudmila Bickel. Das Konzept aus der Ellerstraße soll jedoch auch in der Innenstadt aufgehen: Die Karte teilt sich in einen veganen und einen nicht-veganen Teil italienischer Speisen auf. Heißt: Nudeln-, Pasta- und andere Gerichte gibt es mit Fleisch, aber auch komplett ohne tierische Zusätze.

Restaurant "Bei Tony im Kontor Hasestraße" Ab dem 12. November hat das Restaurant täglich zwischen 9 und 23 Uhr geöffnet. Tischreservierungen sind ab Anfang November unter Telefon 0541/20270808 möglich. Das Restaurant befindet sich in der Hasestraße 25.

Nicht ohne Grund stecken die Bickels viel Herzblut auch und vor allem in den veganen Teil ihrer Speisekarte. Lyudmila Bickel war selbst einige Zeit Veganerin, lebt heute allerdings als Vegetarierin. "Wir haben einen guten Teil der Rezepturen für die veganen Gerichte selber kreiert. Außerdem stammt beispielsweise der vegane Käse aus eigener Entwicklung", sagt Lyudmila Bickel. In der Küche wird der vegane vom nicht-veganen Teil strikt getrennt, was auch bei der Umbauplanung eine Rolle gespielt hat.



Gebäude wird umgebaut

In dem historischen Gebäude hat sich in den vergangenen Wochen nämlich einiges getan. Die Küche und der Toilettenbereich rückten in den hinteren Teil des Erdgeschosses, dafür wurde der Gastraum deutlich vergrößert. Er soll nach seiner Fertigstellung heller sein als vorher. Rund 100 Gäste sollen ab Mitte November Platz finden.

Nach der Eröffnung am 12. November wird das Restaurant laut Bickel von 9 bis 23 Uhr geöffnet sein. Beim Frühstück, dem Mittagstisch und dem Kuchenbüffet gibt es analog zur normalen Karte stets vegane Angebote.