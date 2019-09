Osnabrück. Am diesjährigen Tag der Deutschen Einheit am Donnerstag, 3. Oktober, sind viele Einrichtungen und Museen in der Stadt Osnabrück geöffnet. Geschlossen haben dagegen bis auf einige Ausnahmen die städtischen Fachbereiche. Hier die wichtigsten Feiertagsregelungen auf einen Blick:

Das Rathaus ist von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Im Dachgeschoss erinnert die Ausstellung „Willkommen in Osnabrück, Eure Majestät – 1998 als Europa den Frieden feierte“ an das Jubiläum „350 Jahre Westfälischer Friede“, das vor 21 Jahren in Osnabrück und Münster mit hochrangigen Gästen gefeiert wurde.

Am Tag der Deutschen Einheit ist das Felix-Nussbaum-Haus/Kulturgeschichtliche Museum von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Um 14 Uhr findet eine öffentliche Führung durch die Sammlung Felix Nussbaum statt. Im Felix-Nussbaum-Haus ist die Dauerausstellung zu Felix Nussbaum und die Installation „EXISTENZ“ von Brigittte Waldach zu sehen.

Im Kulturgeschichtlichen Museum wird die Ausstellung „bauhaustapete – neu aufgerollt“ gezeigt.



Die Kunsthalle Osnabrück ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet und zeigt die von Dr. Christian Oxenius und Jan Tichy kuratierte Ausstellung „Crossing Lines“, die einen originalen Handabdruck des Bauhaus Künstlers László Moholy-Nagy von 1926 mit künstlerischen Positionen von Heba Y. Amin, Jakob Gautel, Olaf Holzapfel, Reuven Israel, Kostis Velonis und Jan Tichy in einen künstlerischen Dialog stellt. Der Handabdruck geht auf das Interesse Moholy-Nagys an spirituellen Praktiken, die am Bauhaus nicht ungewöhnlich waren, zurück und zeugt vom Wunsch nach Einblicken in unser individuelles oder kollektives Schicksal anhand von Elementen aus unserer Umwelt. Die zeitgenössischen Arbeiten tragen dazu bei, bisher unergründeten Fragestellungen nachzugehen und runden das Bild, das sich die Öffentlichkeit vom Bauhaus macht, ab.

Friedenszentrum zeigt Dauerausstellung

Das Erich Maria Remarque-Friedenszentrum ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Zu sehen ist neben der Dauerausstellung „m3 Medien – Message – Massage: Konfrontation mit Gedrucktem“: Ein Kunst- und Medienprojekt von Uwe Appold und Stephan Richter, das sich mit der Rolle der Medien in Kriegszeiten beschäftigt; Eintritt: frei.

Das Museum am Schölerberg ist am Tag der Deutschen Einheit von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Zu sehen ist die Sonderausstellung „Die geheime Welt der Pilze – Gift, Genuss und Mythos“.

Die Schau bringt Pilze im wahrsten Sinne des Wortes groß raus und klärt vermeintlich einfache Fragen: Was sind Pilze überhaupt? Wo leben sie? Wie nutzen und schaden sie dem Menschen? Drei Meter hohe Pilzmodelle versetzen Besuchende in die Ameisenperspektive, während unter der Lupe Mikrokosmos der Pilzwelt entdeckt werden kann. Eine große Sammlung detailgetreuer Pilzmodelle zu heimischen Arten lässt Pilzsammler auf ihre Kosten kommen.



Zoo hat regulär geöffnet

Das Planetarium ist am Tag der Deutschen Einheit geöffnet. Als Kinder- und Familienprogramm läuft um 15 Uhr „Die Abenteuer von Rosetta und Philae“ und um 16 Uhr „Abenteuer Planeten“, zwei Zeichentrickabenteuer für Kinder ab sieben Jahre. Um 17 Uhr wird für Jugendliche und Erwachsene die Show „Die Sonne, unser lebendiger Stern“ gezeigt. Die Show lüftet die Geheimnisse unseres Sterns und besticht durch Bilder der turbulenten Oberfläche der Sonne im beeindruckenden 360-Grad-Format.

Der Zoo Osnabrück hat regulär von 8 bis 18.30 Uhr geöffnet.

In den Bädern und dem Nettedrom gibt es nach Angaben der Stadtwerke nur geringfügige Änderungen der Öffnungszeiten. Im Moskaubad hat die Schwimmhalle von 7 bis 17 Uhr geöffnet, der Dschungel-Seilgarten von 10 bis 18 Uhr. Das Cabriosol, die Salounge und der Sportbadbereich des Schinkelbades sind jeweils von 6 bis 20 Uhr geöffnet. Das Sport- und das Freizeitbad im Nettebad öffnen regulär von 6.30 Uhr bzw. 9 Uhr bis 22 Uhr. Auch die Loma-Sauna ist von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Die E-Kartbahn am Nettebad hat in der Zeit von 11 bis 22 Uhr geöffnet.



Wochenmarkt fällt aus

Feiertagsbedingt ist am Donnerstag, 3. Oktober, kein Wochenmarkt. Am Tag der Deutschen Einheit ist die Stadtbibliothek am Markt geschlossen, auch der Bücherbus fährt nicht. Die Tourist Information ist am Tag der Deutschen Einheit geschlossen. Die Bürgerberatung, die Freiwilligen-Agentur und das Seniorenbüro in der Bierstraße 32a sind geschlossen.

Wegen des Feiertags Tag der Deutschen Einheit werden die Tonnen für Restmüll, Altpapier sowie Biomüll und die Gelben Säcke am nächsten Tag nachgefahren. Die Müllabfuhr kommt anstatt am Donnerstag am Freitag und anstatt Freitag am Samstag, 5. Oktober. Die Termine sind zudem im Müllabfuhrkalender aufgeführt und rot gekennzeichnet. Der Müllabfuhrkalender steht auch im Internet zum Herunterladen unter www.osnabrueck.de/muellabfuhrkalender bereit. Die Recyclinghöfe und Gartenabfallplätze sowie das Abfallwirtschaftszentrum am Piesberg sind am Feiertag geschlossen.